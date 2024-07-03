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逾80歲免巴氏量表可申請外籍看護 家總憂健康長者也來搶將爆「四害」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
家總秘書長陳景寧擔心，開放80歲以上被看護者免經巴氏量表評估可申請外籍看護，預計將新增53萬健康長者「進場搶工」，如此一來，新冠疫情期間的「雇主加碼搶工戰」將會重演。圖為外籍看護陪伴長者在公園內散步。 本報資料照片
家總秘書長陳景寧擔心，開放80歲以上被看護者免經巴氏量表評估可申請外籍看護，預計將新增53萬健康長者「進場搶工」，如此一來，新冠疫情期間的「雇主加碼搶工戰」將會重演。圖為外籍看護陪伴長者在公園內散步。 本報資料照片

立院社福及衛環委員會六月中旬續審「就業服務法第46條修正草案」，多名立委提案放寬80歲以上被看護者免巴氏量表即可申請外籍看護，但外界擔心，開放後恐讓真正有需求的被照顧者聘不到外籍看護，委員會保留條文，送朝野協商。家庭者照護者關懷總會（簡稱家總）表示，貿然開放將重演新冠疫情期間「雇主加碼搶工戰」，造成嚴重衝擊和民怨。

立院衛環委員會今舉辦「就業服務法家庭外籍看護聘僱制度探討」公聽會，針對放寬80歲以上被看護者免經巴氏量表評估，可申請外籍看護等議題進行討論。

參與研討會的家總秘書長陳景寧說，開放80歲以上被看護者免經巴氏量表評估，可申請外籍看護，首要條件是外籍看護人數充足，但依勞動部勞動統計查詢網顯示，目前國內外籍看護人數僅21.4萬，在外籍看護人力每年自然成長至多一萬人的前提下，冒然通過80歲以上免評巴氏量表可聘外籍看護，預計新增53萬健康長者「進場搶工」，且多是從事家務、安全看視等較輕鬆的工作。

陳景寧指出，一旦免巴氏量表即可聘用外籍看護，不乏有人為年滿80歲的爸媽聘請外籍看護，除了照顧老人，還能順便做家事；對已經在台工作的外籍看護來說，可能會對現在照顧家庭說，想去只要做家事就好，工作更輕鬆的地方；如此現有雇主想要留住看護，不讓家中年邁失能的長者沒有人照顧，勢必得採取加錢留人等措施。如此一來，新冠疫情期間「雇主加碼搶工戰」，勢必重演。

陳景寧強調，80歲以上免評可聘外籍看護將出現四害：

第一、重度困難照顧家庭，將首當其衝，讓弱勢者更弱勢。

第二、即便是健康長者，聘請外籍看護後，只要動口不用不動手，長輩生活自理能力恐快速下降。

第三、看護恐成為「幫傭化」，挑案將更嚴重。

第四、阻礙本土長照服務發展。分析發現，若連健康長者也能聘請外籍看護，現在聘僱外籍看護最多的六都民怨將最為激烈。

面對龐大的被照顧需求，陳景寧認為，民眾真正需要的是廢巴氏量表，不必來回奔波醫院，可以直接長照2.0進行評估。110年身心障礙者評估改革，採取「國際健康功能與身心障礙分類系統」（ICF）新制，除身體功能與構造功能鑑定外，新增活動參與評估，並從過去單一醫師鑑定，改為由醫事、社工、特教、職業評估人員籌組的專業團隊進行鑑定。

陳景寧說，ICF新制為評估身體功能、構造與活動參與及環境因素，重新看待「身心障礙」定義，以往評估侷限於個人的疾病及損傷，忽略環境對個人活動表現的影響，反而限制了資源發展與服務設計。評估通過後，可以採用階段性照顧安排，如輕中度階段使用居服、日照，重度才使用外籍看護或住宿機構，盡可能維持長輩自立生活。

另長照訂定聘僱外籍看護標準，如長照評估第七級以上，或困難照顧、找不到長照服務者，可聘僱外籍看護，不要再讓民眾疲於奔命，將有助於先推薦使用長照服務。

勞動部針對今天公聽會所提報告指出，鑒於外界仍持續反映應再檢討擴大多元免評適用對象，為友善協助高齡長者及偏遠地區民眾，簡化申請家庭看護移工的流程，勞動部將持續推動擴大多元免評的適用對象及範圍，預定今年9月修正相關法規。

多元免評的適用對象涵蓋被照顧者80歲以上，且有長期就醫紀錄者、失能不可逆的特定病症者，以及具有偏遠地區醫療診所（含衛生所）長期就醫紀錄的失能者，預計受惠人數可達5.5萬人。

外籍看護 巴氏量表 長照

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