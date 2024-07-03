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駐瑞典代表處代表谷瑞生投書：北京不統治台灣

中央社／ 斯德哥爾摩3日專電

瑞典代表處代表谷瑞生投書瑞典知名報社「西博滕信使報」（Västerbottens Kuriren）並於7月2日以「北京不統治台灣」（Peking styr inte över Taiwan）為題刊登。

有鑒於近來中國利用灰色地帶戰略對台灣進行干擾，谷瑞生投書針對中國日前發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，強調北京當局對台灣根本沒有管轄權，且北京發布的意見對台灣人民沒有任何拘束力，他在投書中呼籲中國立刻停止對台的心理戰、輿論戰及法律戰。

谷瑞生指出，中華人民共和國日前發布新的刑事處罰「意見」，對於其所謂「頑固」分裂活動之嚴重案件可以判處死刑，且可缺席審判。針對中方之「意見」，總統賴清德以捍衛台灣民主原則，強調「民主不是犯罪，專制才是罪惡」。賴總統批評中國試圖懲罰擬表達政治觀點之台灣公民，並表示中國無權決定或起訴此類案件。

谷瑞生表示，以5月20日賴總統在台灣之就職典禮為例，約有700名外賓到訪參加，其中包括來自8國元首與歐洲、美國、加拿大、澳洲、日本等知名政要，以及4位瑞典籍友台國會議員。若台灣是中國的一部份，這些外賓理應取得北京核發的停留或禮遇簽證，然而，事實是外賓訪問台灣並不需要中國許可。

中華人民共和國成立於1949年，中華民國成立於1912年並於1949年因內戰遷台。自此，依谷瑞生在投書中的形容，中華民國（ROC）是「可靠（Reliable）、開放（Open）、具建設性（Constructive）」的，對台灣本島及周邊島嶼行使實際管轄權，顯示台灣與中國現在由不同政府管轄。

美國近期對中國針對台灣的行動及言論提出強烈批評。在6月24日美國國務院舉行的例行記者會上，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，「美國強烈譴責中國官員不斷升高及破壞穩定的言語與行動」，「美國持續呼籲保持克制，切勿片面改變現狀」。

歐洲議會於2月28日以壓倒性高票通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防禦政策」（CSDP）兩項年度執行報告決議案，指出中國對台灣的領土主張並無國際法基礎，強調台灣與中國互不隸屬，且只有台灣民選政府可以在國際上代表台灣人民。

谷瑞生在投書中表示，台灣始終以積極的態度及熱忱致力維護台海和平穩定之現狀，對此台灣向來保持開放態度，且願意與中國進行和平對話。不幸的是，中國採取強硬立場並持續使用灰色地帶戰略恐嚇台灣。谷瑞生舉例，此時此刻中國正在強化3種形式的戰爭：心理戰、輿論戰及法律戰。

谷瑞生指出，北京當局對台灣根本沒有管轄權。中共所謂的「意見」對台灣人民沒有任何拘束力。此外，在重視生命價值方面，歐洲議會強烈反對死刑，並已在多項決議中表達該立場。

谷瑞生於文末表示，威脅無法贏得民心，且將導致區域不穩定及台海緊張情勢加劇。因此，中國對台灣之非理性三戰必須立刻停止，因為這種行為將使兩岸關係進一步惡化。

谷瑞生最後強調，台灣將堅定不移地維護台海和平與穩定、捍衛自由民主憲政體制、共同維護以規則為基礎的國際秩序。

「西博滕信使報」創立於1900年，報社總部位於瑞典北部烏米亞市（Umeå），依據最新一期瑞典年度媒體調查Orvesto指出，2024年1至4月「西博滕信使報」每日紙本報紙及網站觸及約13萬人次。

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