美學者：華府須提高台灣防衛韌性 籲兩岸建立溝通管道

美國「外交事務」（Foreign Affairs）期刊網路版今天刊登華府兩岸學者葛來儀與林碧瑩的聯名文章，兩人呼籲美國政府必須強化台灣防衛韌性，鼓勵兩岸對話，建立可信賴的背後溝通管道，避免發生衝突。

德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）與美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國國力計畫主任林碧瑩（BonnyLin）在「外交事務」期刊聯名發表「台海迫近危機，華府如何降低台北與北京的緊張」專文，對美國政府提出建議。

面對台灣新政府上任，中國增強對台武力脅迫與經濟壓力，葛來儀與林碧瑩建議，美國必須採取更積極主動手段維繫台海和平穩定，軍事上必須強化台灣防衛能力抵擋中國侵略與封鎖，同時協助建立活躍民防，確保戰略存糧與能源以強化嚇阻。中國如果侵台，屆時台灣有能力支撐至美軍抵達。

華府應警告北京，美國反對中國在台灣空域與海上24海浬內以飛行器、無人機、軍艦或海巡船隻進行侵擾，也反對中國海警船艦在台灣外島限制與禁制海域內行動。如果北京忽視警告，必須採取行動提高中國侵擾的代價。

兩人認為，除了軍事步驟與警示外，嚇阻戰略還須活躍的外交介入。拜登（Joe Biden）政府官員與中國官方私下對話時，必須告知對方賴清德就職演說的調性與內容和幾位台灣前任總統不同，美方官員必須對中方強調談話和實際行動的區別，沒有跡象顯示賴政府會採取導致台海不穩定的手段。中方也必須瞭解，對台升高軍事、外交與經濟壓力只會挑起台海緊張，因此必須𧫴守紅線。

華府也須清楚告訴北京，對台施壓只會提高美國對台防衛承諾，這是北京不想見到的。

另一方面，華府也要鼓勵賴政府須優先強化台灣防衛韌性，並提醒美國反對台灣採行導致中國可藉口升高態勢的行動。由於北京設定前提也尋找滋事藉口，台北必須顧及和確保行動不會造成國際輿論反對。美國官員也需力挺賴政府強化與民主國家的關係，並明白告知，如果賴政府遵循國際社會認為務實的兩岸政策，台灣持續拓展國際社會挺台作為才是可行的。

葛來儀與林碧瑩最後建議，美國必須更主動鼓勵北京與台北恢復對話，告知雙方缺乏直接溝通管道的風險。華府應敦促雙方建立可信賴的背後管道，這對澄清風險與防止誤判極為關鍵。

華府也須鼓勵海峽兩邊學者在中立場合碰面，這至少可協助瞭解彼此對威脅的認知。嚇阻、對話與避免單邊改變現狀是維繫台海局勢的關鍵，美國須鼓勵各方為此努力，確保不會發生衝突。