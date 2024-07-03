聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／燕子划水 與韓微妙競合

聯合報／ 記者陳秋雲
今年4月台中市長盧秀燕（中）已訪新加坡、7月將訪美，以市政、招商為名，進行國內外交流。圖為4月7日盧秀燕結束訪星行程返台。圖／聯合報系資料照片
今年4月台中市長盧秀燕（中）已訪新加坡、7月將訪美，以市政、招商為名，進行國內外交流。圖為4月7日盧秀燕結束訪星行程返台。圖／聯合報系資料照片

今年總統大選後，在野陣營中，國民黨「兩顆太陽」台中市長盧秀燕與立法院長韓國瑜炙手可熱，頻被點名選國民黨主席、總統。盧秀燕本月底將以招商名義訪美，「燕子划水」被猜測是為二○二八布局；韓國瑜身處風口浪尖的立法院，朝野拉鋸力量大，動見觀瞻。盧韓兩人的微妙競合，已成政壇話題。

盧秀燕今年四月已訪新加坡、七月又將訪美，以市政、招商為名進行國內外交流，但會面的對象頗值得玩味。「燕子划水」看似低調，水面下動作卻很大；她最近接連走出台中，轉戰南、北縣市，繼上周與新北市長侯友宜市政交流，本周五還要南下與立法院前院長王金平請益農業經驗。

盧秀燕出訪起手式是四月訪新加坡，當時政壇解讀盧這一步走得巧妙。新加坡在兩岸、中美之間的角色舉足輕重，又逢前總理李顯龍要交棒給黃循財，以市政交流名義接觸星國的政壇新星，見面三分情，可保長效。

至於七月訪美行，盧秀燕先前原規畫美國大選前可能不訪美，但思考後改以招商為主軸，世界華人工商婦女企管協會等僑界團體先後邀請，壓低政治意味；但華僑對盧秀燕極感興趣， 餐會報名爆滿。

盧秀燕對政治拿捏分寸一向精準，外界猜測她要在二○二八攻大位，甚至兩年後參選國民黨主席，盧未說破，只先廣結善緣、徐圖後進。一如高雄政壇人士說，盧本周五拜訪王金平，相較侯友宜在總統大選前的拜訪，兩者落差很大，讓人的感受也大大不同。

擔任立法院長五個月，韓國瑜聲量大漲，連視察立院故障電梯都成全國焦點，更有不少支持者力拱參選黨主席、總統，「新韓流」隨時可能再起。韓國瑜昨到故宮南院轉換心情，欣賞國寶翠玉白菜，自嘲來個「心靈三溫暖」，卻也更顯氣定神閒。

盧秀燕與韓國瑜私交不錯，但在二○二八之前，兩人之間的競合關係，都格外令外界關注。

盧秀燕 美國大選 韓國瑜

延伸閱讀

獨／王金平5日在路竹老家宴請百人 證實有邀盧秀燕

立法院攻防緊張 韓國瑜訪故宮南院自嘲：心靈三溫暖

盧秀燕7月訪美西 邀訪的陳玲華僑界企業界都活躍

5成課桌椅老舊 盧秀燕：「陪你長大」4.5億分3年全汰換

相關新聞

備戰2028？ 盧秀燕月底訪美

台中市長盧秀燕繼四月訪新加坡，傳出七月將訪美；先前才赴新北和新北市長侯友宜市政交流，本月五日又要向立法院前院長王金平請益...

新聞眼／燕子划水 與韓微妙競合

今年總統大選後，在野陣營中，國民黨「兩顆太陽」台中市長盧秀燕與立法院長韓國瑜炙手可熱，頻被點名選國民黨主席、總統。盧秀燕...

韓國瑜訪故宮南院 化身「勇者王」

立法院長韓國瑜昨天到國立故宮博物院南部院區參加夏日親子藝術月開幕活動，他身披紅色披風、揮舞玩具寶劍，化身「故宮勇者王」，...

孫曉雅將離台 林佳龍贈獎章

外交部長林佳龍（右）昨頒贈「特種外交獎章」給即將離台的美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處處長孫曉雅，特別感謝在她任內，美國...

防衛委員會意見怎落實？ 專家憂全動署叫不動

賴清德總統在就職滿月記者會宣布成立「全社會防衛韌性委員會」等三大委員會，但外界質疑是否和現有國安會等體制疊床架屋？意見如...

孫曉雅將卸任AIT處長 感性用中文感謝蕭美琴

副總統蕭美琴今晚出席「美國獨立紀念日酒會」。即將卸任的美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。