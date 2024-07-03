新聞眼／燕子划水 與韓微妙競合

今年總統大選後，在野陣營中，國民黨「兩顆太陽」台中市長盧秀燕與立法院長韓國瑜炙手可熱，頻被點名選國民黨主席、總統。盧秀燕本月底將以招商名義訪美，「燕子划水」被猜測是為二○二八布局；韓國瑜身處風口浪尖的立法院，朝野拉鋸力量大，動見觀瞻。盧韓兩人的微妙競合，已成政壇話題。

盧秀燕今年四月已訪新加坡、七月又將訪美，以市政、招商為名進行國內外交流，但會面的對象頗值得玩味。「燕子划水」看似低調，水面下動作卻很大；她最近接連走出台中，轉戰南、北縣市，繼上周與新北市長侯友宜市政交流，本周五還要南下與立法院前院長王金平請益農業經驗。

盧秀燕出訪起手式是四月訪新加坡，當時政壇解讀盧這一步走得巧妙。新加坡在兩岸、中美之間的角色舉足輕重，又逢前總理李顯龍要交棒給黃循財，以市政交流名義接觸星國的政壇新星，見面三分情，可保長效。

至於七月訪美行，盧秀燕先前原規畫美國大選前可能不訪美，但思考後改以招商為主軸，世界華人工商婦女企管協會等僑界團體先後邀請，壓低政治意味；但華僑對盧秀燕極感興趣， 餐會報名爆滿。

盧秀燕對政治拿捏分寸一向精準，外界猜測她要在二○二八攻大位，甚至兩年後參選國民黨主席，盧未說破，只先廣結善緣、徐圖後進。一如高雄政壇人士說，盧本周五拜訪王金平，相較侯友宜在總統大選前的拜訪，兩者落差很大，讓人的感受也大大不同。

擔任立法院長五個月，韓國瑜聲量大漲，連視察立院故障電梯都成全國焦點，更有不少支持者力拱參選黨主席、總統，「新韓流」隨時可能再起。韓國瑜昨到故宮南院轉換心情，欣賞國寶翠玉白菜，自嘲來個「心靈三溫暖」，卻也更顯氣定神閒。

盧秀燕與韓國瑜私交不錯，但在二○二八之前，兩人之間的競合關係，都格外令外界關注。