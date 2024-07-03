韓國瑜訪故宮南院 化身「勇者王」

立法院長韓國瑜昨天到國立故宮博物院南部院區參加夏日親子藝術月開幕活動，他身披紅色披風、揮舞玩具寶劍，化身「故宮勇者王」，還欣賞翠玉白菜等國寶。難得一派輕鬆，韓國瑜說，大家都知道立法院最近議事攻防拉鋸緊張，幕僚建議到故宮南院接近藝術與人文，親近小朋友，「來個心靈上的三溫暖」，不要每天都在立法院，「政治張力太大了」。

韓國瑜說，他就住在嘉義縣隔壁的雲林縣，非常高興受邀參加故宮南院親子藝術月活動。他引用愛因斯坦的名言「遊戲是最高形式的研究」，肯定故宮南院將藝術、人文融入遊戲中，讓下一代在互動與學習過程中產生樂趣，化被動為主動學習。明年是故宮成立百周年、故宮南院成立十周年，他期待有更多精彩的展覽與展品。

開幕活動中，韓國瑜與小朋友一起欣賞魔術師表演後，披上紅色勇者披風，以玩具寶劍揮向「勇者之徑」活動裝置，召喚吉祥物「哈奴曼」，為活動揭開序幕。韓國瑜隨後到三樓展廳參觀翠玉白菜、龍藏經等國寶，還體驗觸摸三Ｄ列印的翠玉白菜模型，神情愉快。