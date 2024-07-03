備戰2028？ 盧秀燕月底訪美

台中市長盧秀燕繼四月訪新加坡，傳出七月將訪美；先前才赴新北和新北市長侯友宜市政交流，本月五日又要向立法院前院長王金平請益。盧秀燕動作頻頻，引發備戰二○二八總統大選的聯想。

盧秀燕傳七月底將訪美，主要帶領招商訪問團前往美西洛杉磯、休士頓、西雅圖、舊金山等地，僑界流出的「歡迎午宴邀請函」，預計廿七日中午在洛杉磯聖蓋博喜來登飯店舉行，場地可容納四百多人，目前已近額滿。

據了解，盧秀燕確定訪美，但詳細的行程還在安排。盧秀燕昨主持市政會議，對媒體追問訪美一事，僅微笑回應。台中市副市長鄭照新對媒體表示，城市交流是既定規畫行程，是今年重點規畫，訪美是諸多城市交流行程之一，時間、地點確定就會對外公布。

世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華上月底拜訪中市府，雙方交流投資環境、城市外交等議題，當時陳玲華邀請盧率團到洛杉磯，分享台中投資環境。

盧秀燕市長第一任內僅出訪英國，以市政為主；第二任今年四月訪新加坡與當地官員交流施政，七月又訪美西。

除了出訪國際走出台灣，盧秀燕近期在國內動作也多，上周五率隊北上，與侯友宜團隊交流；本周五將率農業團隊到高雄與王金平餐敘，王金平邀約八十人，包含當地農會代表、民代等出席。王金平退而不休，前總統馬英九、鴻海集團創辦人郭台銘、國民黨主席朱立倫和侯友宜等人都曾赴王宅拜會。

高雄白派大老、市農會理事長蕭漢俊證實此事，他表示，周五當晚六時，王金平將在路竹老家宴請盧秀燕及鄭照新等市府人員約十人，當天高雄黨籍立委、議員及企業界人士出席，多達百餘人，以行動展現高雄人熱情。他說，盧秀燕初次來訪，本就應該展現地主之誼，「我不知道會不會談選舉」。

相關人士透露，王金平上月在台中碰見曾在高市府服務的鄭照新，向鄭表達希望找時間拜會盧秀燕。鄭回市府傳達王的心意，盧秀燕覺得應該由晚輩主動拜會前輩，因而促成五日餐敘之約。