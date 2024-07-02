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捷克參議員率團訪台 外交部盼台捷關係再創高峰

中央社／ 台北2日電

捷克參議院社會政策委員會副主席賀社及捷克匹克羅合唱暨匹克拉管絃樂團訪台，外交部常務次長陳立國1日於歡迎酒會表示，台捷合作跨足多領域，文化交流成果有目共睹，期盼雙邊關係能再創高峰。

外交部今天發布新聞稿指出，捷克參議院社會政策委員會副主席賀社（Marek Hilšer）及捷克匹克羅合唱暨匹克拉管絃樂團（Piccolo Coro & PiccolaOrchestra），共計28人均首度訪台。

陳立國1日在歡迎酒會表示，捷克匹克羅合唱暨匹克拉管絃樂團自1996年成立以來，已在捷克及世界各地演出百餘場，並獲許多音樂獎項，今年特別將台灣選為世界巡迴演出的第一站，讓台灣民眾欣賞捷克樂團世界級的演出。他也感謝福爾摩沙管風琴文化協會主辦該樂團在台北及高雄的兩場演出。

陳立國指出，台捷近年持續深化在多個領域的合作，而文化交流的成果也有目共睹。除音樂外，雙方博物館也進行互展合作，如國立故宮博物院國寶預計將於明年赴捷克國家博物館展出。

陳立國也肯定捷克駐台代表史坦格（DavidSteinke）積極推動台捷在科技、教育、文化、藝術及歷史等的交流，盼透過雙方合作，讓台捷關係再創高峰。

樂團團長哈維利克（Jan Havlik）致詞時表示，今年適逢捷克知名作曲家史麥塔納（Bedřich Smetana）誕辰200週年紀念，感謝台灣與捷克政府及福爾摩沙管風琴文化協會促成此次來台演出，親見美麗的寶島台灣，並以音樂與台灣人民深度交流。

賀社表示，台捷雖相距遙遠，但因對自由及民主的價值信念，讓彼此的友誼日益緊密。曾訪台的布拉格前市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）、參議長維特齊（Miloš Vystrčil）等都是台捷友好情誼的重要推手，盼雙方持續努力，讓台捷關係邁向新頁。

外交部 捷克

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