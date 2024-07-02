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蕭美琴：台美關係史上最佳 將致力維持台海和平

中央社／ 台北2日電
副總統蕭美琴。（文總提供）中央社
副總統蕭美琴。（文總提供）中央社

美國在台協會今天舉辦美國獨立紀念日248周年慶祝酒會，副總統蕭美琴表示，台美關係史上最佳，感謝美方持續強化台灣國防自主能力；政府將致力深化各項合作以維持台海和平穩定，這對世界至關重要。

美國在台協會晚間舉辦美國獨立紀念日248周年慶祝酒會，副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍和多國駐台使節、代表，以及台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、台積電創辦人張忠謀等人都與會。

蕭副總統致詞時表示，台灣過去數十年來結束戒嚴、建立民主環境，並賦予人民自決的權利，且今年再度完成總統大選以及立院改選，民主與自由已是台灣人的自我認同以及台美關係的基石。

美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）將離任，蕭副總統提及對美方的四大感謝。她指出，感謝美方對台海和平穩定的跨黨派支持，並與盟友重申台海和平穩定的重要性；當台灣遭受軍事威脅，美國也持續強化台灣的國防自主能力。

蕭副總統表示，今年適逢台灣關係法45周年，台美關係來到史上最佳，如同賴總統所說的「和平四大支柱」，政府將致力深化各項合作以維持台海和平穩定，這對台灣以及全世界都至關重要。

蕭副總統也說，她4年來參與台美關係的深化、廣化以及強化，感謝孫曉雅致力拉近台美關係的貢獻與努力，台美21世紀貿易倡議進入第二輪談判，避免雙重課稅法案可期，都促成更強健的商業及夥伴關係。

蕭副總統指出，感謝美方在全球合作暨訓練架構（GCTF）等各種平台，與日本、澳洲等友盟分享台灣面對國際挑戰的經驗，顯見蓬勃的台美關係對世界有所助益，而台灣決心作為世界良善的力量。

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