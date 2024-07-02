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國家氣候變遷對策委員會月底召開 首場深談氣候衝擊
國家氣候變遷對策委員會預計本月底召開首次會議，具體開會時間仍待總統府宣布，環境部長彭啟明今天指出，國家氣候變遷對策委員會具有7大主軸，首次會議將談到台灣2050到2100年間的氣候變遷與衝擊，能源議題如核電延役等也是未來的討論重點。
總統府日前成立三大委員會，其中國家氣候變遷對策委員會將於本月底召開首場會議，該委員會執行秘書由環境部長彭啟明擔任，副執行秘書則由總統府副秘書長張惇涵擔任。
彭啟明今天證實，國家氣候變遷對策委員會將在7月底召開第一次討論會議，不過確切開會時間還要等總統府宣布，首次會議的討論重點為台灣在2050到2100年間要面對的氣候變遷衝擊，而該委員會有著7大主軸，包含淨零路徑、綠能、減碳、綠色與數位轉型、永續綠生活、綠色金融及國土永續調適，目前委員名單還在確認階段，總統賴清德也沒有限制委員不能臨時提案，這個委員會是比較上位的氣候治理智庫角色，真正的落實還是在行政院。
彭啓明表示，至於會議中是否會談到核電延役或四接，賴總統本身沒有什麼特定立場，總統就像是棒球隊的總教練，不是一局上半就定生死，而是一到九局都能逐步完成，能源、減碳路徑等與氣候變遷環環相扣，在未來是一定會談到的重要議題，只不過初期不會馬上討論到，因為氣候變遷議題相當廣。
彭啓明談到四接時也強調，四接環評進到環境部就要接受專業審查，環評委員都會以專業來做評估，並不會由他說了算。
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