青鳥重返立院！反對沒收罷免權 這次只聚集「這路段」

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聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
轄區中正一警方公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝
轄區中正一警方公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝

國會改革引爆罷免戰，立法院內政委員會排定明天舉行「選罷法實務現況精進公聽會」，後天審查選罷法修正草案，外傳藍營有意闖關，調高罷免門檻相關修法，公民團體「台灣公民陣線」今天在臉書號召民眾重返立法院外集結，對此，轄區警方公布交管圖，呼籲民眾配合員警指揮。

轄區中正一警方指出，申准該團體7月3日早上10點至晚上10點，在濟南路一段舉辦集會活動，自3日下午1點起，執行交通疏導管制勤務，管制範圍包括濟南路一段（中山南路至鎮江街）東、西向全線車道。

警方說，為維護活動交通秩序，將視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍，而本次集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，同時隨時提供警察廣播電台插播路況報導。

「台灣公民陣線」今天中午在臉書指出，「反對沒收罷免權．公民開講」，下班下課，警告藍營立委！邀請台灣公民周三下班再聚濟南路！直指「從青島東路回家後，抗爭沒有結束」。

立法院 罷免 選罷法

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