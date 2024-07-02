獨／王金平5日在路竹老家宴請百人 證實有邀盧秀燕

台中市長盧秀燕近來動態受關注，昨日傳出本周五（5日）將率團隊南下拜會立法院前院長王金平。白派大老、高雄市農會理事長蕭漢俊證實此事，並表示，晚間6點「王院長」將在路竹老家宴客，當天會有黨籍立委、議員及企業界人士出席，賓客人數多達百餘人，來者是客，以行動展現高雄人熱情。

王金平退而不休，在政壇備受尊重，前總統馬英九、鴻海集團創辦人郭台銘、國民黨主席朱立倫等人都曾親赴路竹拜會王金平。

台中市長盧秀燕日前北上與新北市長侯友宜合體，昨又傳出5日將到高雄路竹拜會王金平，外界關注是否布局參選下屆國民黨主席。

高雄市農會理事長蕭漢俊表示，5日晚間6點將宴請盧秀燕及副市長鄭照新等人，市府賓客約10人，高雄這邊，主委柯志恩、立委及國民黨籍議員也會出席，另有農會及企業界老朋友也受邀聯誼；盧秀燕是初次來訪，本來就應該展現地主之誼，「我不知道會不會談選舉」。

相關人士透露，上月王金平去台中，恰巧碰見曾擔任高市府新聞局長的台中副市長鄭照新，王金平向鄭表達，希望找時間拜會盧秀燕。鄭回市府傳達王的心意，盧秀燕覺得應該是晚輩主動拜會前輩才對，因而促成5日餐敘之約。