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未來10年不缺電？卓揆：至少確保2030前不缺電

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）和經濟部長郭智輝（右）在立法院答詢。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰（左）和經濟部長郭智輝（右）在立法院答詢。記者曾吉松／攝影

賴政府上任後，能源政策備受關注。國民黨立委鄭正鈐今質詢，台灣未來10年會不會缺電？行政院長卓榮泰答詢表示，政府在2030年前有充裕的準備，未來還有新的電廠會增加，但仍要看電廠建設速度，他們會持續增加，但至少能確保2030前不缺電。

卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。鄭正鈐質詢時指出，多個國際大廠要到台灣設廠，面對AI用電高需求，台灣電力是否足夠？另外，輝達執行長黃仁勳日前也關切，若不使用核電，能否穩定供電？

經濟部長郭智輝表示，到2030年為止，政府有把握提供穩定的電給大廠；此次訪美，他也與許多大廠交換意見，他們確實對供電問題相當重視，以台灣現有的電力容量到2030年，是增加200多MW。

鄭正鈐也提及再生能源發展，並指去年全球低碳電力占比，台灣僅16.9%，排名111名。2025年光電要達到20%的政策目標，幾乎是完全不可能。

郭智輝表示，預定2025年底，希望在這一部分能達到20%的供電，但過去兩、三年來，因新冠疫情有部分延誤，所以可能要再延一年，到2026年才有辦法達到20%。 卓榮泰補充說明，20％中，光電占8.4％、風電占7.6％，其他為水力等其他再生能源發電。

鄭正鈐追問，2026年光電達到20%的政策目標會不會跳票？卓榮泰表示「不會」。

卓榮泰 郭智輝 鄭正鈐

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