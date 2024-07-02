快訊

海霸王高雄工廠火警 火舌濃煙竄升出動至少9車20人搶救

證交所公布「這大廠」非主管薪資 勇奪電子產業100人以上公司第一名

提修選罷法「加嚴連署」獲藍支持 綠委火速撤案原因曝光

彭啓明：氣候委員會估7月底召開 初期不談能源

中央社／ 台北2日電
環境部長彭啓明今天表示，國家氣候變遷對策委員會預計7月底召開首次會議，聚焦討論氣候衝擊。圖／聯合報系資料照片
環境部長彭啓明今天表示，國家氣候變遷對策委員會預計7月底召開首次會議，聚焦討論氣候衝擊。圖／聯合報系資料照片

環境部彭啓明今天表示，國家氣候變遷對策委員會預計7月底召開首次會議，聚焦討論氣候衝擊，待討論的事項很多，能源應該不是初期的討論項目，賴總統就像是棒球隊的總教練，會是有節奏的9局來完成。

總統賴清德日前宣布在總統府設立3大委員會，每季定期召開會議。媒體報導，其中的國家氣候變遷對策委員會本月底將打頭陣率先登場。

彭啓明今天接受媒體聯訪時表示，環境部在委員會中扮演的就是幕僚的角色；目前委員會所關心的議題包含7大項目，如淨零路徑、綠能、綠色數位的雙軸轉型、永續綠生活、公正轉型、綠色金融、國土永續調適；預定7月底召開首次會議，確切時間仍待總統府發布。

彭啓明說，首次會議應該會將議題聚焦在2050年、甚至2100年，未來氣候變遷的可能樣貌，未來會變成什麼樣子、可能有的劇烈改變，盤點國家面臨的氣候衝擊等；基本上會依日前發布的國家氣候變遷科學報告討論。

媒體提問是否會討論核電的議題。彭啓明說，未來能源議題一定會在委員會討論，但應該不是初期的討論項目；氣候變遷的議題很廣，能源是氣候變遷議題的一部分，一開始一定是從氣候衝擊開始，他現在正在整合氣象署、國科會團隊，再提出完整的報告。

另外，媒體關心「協和電廠更新改建計畫環評案」（四接）的議題是否也會在委員會討論。彭啓明重申，環評還是要經過專業審查，由環評委員判斷，照正常程序走，「不是我一個人說可以過或不可以過」。

彭啓明說，目前因為委員名單還沒確認，並不確定是否會有其他的提案；他強調，委員會是諮詢的性質，社會意見領袖都在，都會表達意見，經委員會彙整，再給行政單位參考。

彭啓明形容，總統就像是棒球隊的總教練，不是一局上半就要定生死、定決策，會是有節奏的9局來完成；能源議題會是未來需要透過委員、社會溝通，真正政策落實還是行政院。

彭啓明說，由於輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳在日前提到與中央氣象署合作，訓練AI（人工智慧）成為天氣預報應用的得力助手。因此預估7月中也會安排總統到氣象署視察AI預報的運作情形。

彭啓明提到，若是以每季開會的節奏，首次委員會在7月底開會、因此下一次開會可能就是10月底、11月左右。

彭啓明 氣候變遷 環境部

延伸閱讀

家樂福內湖店榮獲第九屆國家環境教育獎優等 打造賣場成為永續教室

公廁竟成卡拉OK 廁所大賽三組優勝

上任後的燙手山芋 環境部長彭啟明點名碳費

能源溫室氣體難減 彭啓明：加速發展綠能、新科技

相關新聞

盧秀燕發揮民意體感 「燕子划水」低調布樁瞄準2028

台中市長盧秀燕是國民黨目前熱度最高的政治人物，最近接連走出台中，轉戰南、北縣市， 6月28日北上與新北市長侯友宜交流市政，7月5日還要南下與立法院前院長王金平交流農業經驗；今年4月盧秀燕已訪新加坡、7月將訪美，以市政、招商為名，進行國內外交流，但會面的對象值得玩味，看似低調的「燕子划水」，但水面下動作挺大。

【重磅快評】賴清德踐踏中研院 梁文傑打臉賴清德

賴清德總統昨晚宴請中研院院士時，再度強調「堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。不過昨天陸委會副主委梁文傑在為賴清德的...

友邦馬紹爾群島教育部長今抵台 擬與台簽訂合作備忘錄

馬紹爾群島共和國教育、體育暨訓練部長貝將（Joe Bejang）應我國政府邀請，於今日抵台。外交部表示，此行是貝將上任後...

找無陸媒盯梢台政論爆料者 王鴻薇：把沈伯洋當塑膠？

自由時報6月25日報導，稱陸媒駐台記者介入台灣「某新聞台」政論節目的製播流程，陸委會證實此事，會與文化部進行調查，但陸委...

政府擁核或反核？ 副閣揆鄭麗君：能源討論的框架要改變

「國家氣候變遷對策委員會」副召集人、和碩董事長童子賢日前受訪時表示「非核家園」口號恐讓台灣衰退，批評非核家園等主張，引發...

批黃國昌喊延會無視政黨協商 柯建銘：我知道他要搞把戲

立法院朝野攻防不斷，民進黨團總召柯建銘直言，他知道高度對立不對，但朝野已經走入深水區，下會期會有更多爭議法案一一登場。針...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。