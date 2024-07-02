彭啓明：氣候委員會估7月底召開 初期不談能源

環境部長彭啓明今天表示，國家氣候變遷對策委員會預計7月底召開首次會議，聚焦討論氣候衝擊，待討論的事項很多，能源應該不是初期的討論項目，賴總統就像是棒球隊的總教練，會是有節奏的9局來完成。

總統賴清德日前宣布在總統府設立3大委員會，每季定期召開會議。媒體報導，其中的國家氣候變遷對策委員會本月底將打頭陣率先登場。

彭啓明今天接受媒體聯訪時表示，環境部在委員會中扮演的就是幕僚的角色；目前委員會所關心的議題包含7大項目，如淨零路徑、綠能、綠色數位的雙軸轉型、永續綠生活、公正轉型、綠色金融、國土永續調適；預定7月底召開首次會議，確切時間仍待總統府發布。

彭啓明說，首次會議應該會將議題聚焦在2050年、甚至2100年，未來氣候變遷的可能樣貌，未來會變成什麼樣子、可能有的劇烈改變，盤點國家面臨的氣候衝擊等；基本上會依日前發布的國家氣候變遷科學報告討論。

媒體提問是否會討論核電的議題。彭啓明說，未來能源議題一定會在委員會討論，但應該不是初期的討論項目；氣候變遷的議題很廣，能源是氣候變遷議題的一部分，一開始一定是從氣候衝擊開始，他現在正在整合氣象署、國科會團隊，再提出完整的報告。

另外，媒體關心「協和電廠更新改建計畫環評案」（四接）的議題是否也會在委員會討論。彭啓明重申，環評還是要經過專業審查，由環評委員判斷，照正常程序走，「不是我一個人說可以過或不可以過」。

彭啓明說，目前因為委員名單還沒確認，並不確定是否會有其他的提案；他強調，委員會是諮詢的性質，社會意見領袖都在，都會表達意見，經委員會彙整，再給行政單位參考。

彭啓明形容，總統就像是棒球隊的總教練，不是一局上半就要定生死、定決策，會是有節奏的9局來完成；能源議題會是未來需要透過委員、社會溝通，真正政策落實還是行政院。

彭啓明說，由於輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳在日前提到與中央氣象署合作，訓練AI（人工智慧）成為天氣預報應用的得力助手。因此預估7月中也會安排總統到氣象署視察AI預報的運作情形。

彭啓明提到，若是以每季開會的節奏，首次委員會在7月底開會、因此下一次開會可能就是10月底、11月左右。