友邦馬紹爾群島教育部長今抵台 擬與台簽訂合作備忘錄

馬紹爾群島共和國教育、體育暨訓練部長貝將（Joe Bejang）應我國政府邀請，於今日抵台。外交部表示，此行是貝將上任後首次來訪，對深化兩國教育合作及友好邦誼甚具意義，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，馬紹爾群島共和國教育、體育暨訓練部長貝將於7月2日至6日率團訪台。貝將在台期間將拜會外交部長林佳龍，及教育部長鄭英耀，並將於3日與林佳龍共同簽署「中華民國（台灣）政府與馬紹爾群島共和國政府教育合作瞭解備忘錄」，以增進兩國於教育、體育及人員訓練等方面的合作關係，並擴大雙方在南島文化研究、語文教師培訓，以及志工派遣等領域交流。此外，貝將也將會見馬國在台留學生，參訪我國銘傳大學、國立傳統藝術中心及國家人權博物館等，瞭解我國教育文化發展及民主進程。

外交部表示，馬紹爾群島共和國是我國在太平洋區域堅實友邦，兩國關係密切友好，建交26年來在各領域的合作成果豐碩。台馬兩國未來將持續深化交流及拓展合作關係，共創和平繁榮的印太區域。