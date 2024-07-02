博愛座變「我要坐」？卓榮泰：衝突會很大

衛福部預告修正身心障礙者權益保障法，未來博愛座修正為優先席。行政院長卓榮泰今天說，利用改名的討論，讓各界對於博愛座真正的意義為何，「它是博愛座或是優先座還是我要坐」，如果各界認為「我要坐」，衝突就會很大，這個位子應該是照顧需要的人。

近日台灣大眾運輸系統的博愛座，頻引發糾紛，也一再成為衝突導火線。衛生福利部6月28日預告修正身心障礙者權益保障法第53條修正草案，未來「博愛座」修正為「優先席」，適用對象從老弱婦孺修正為有實際需要者，擴大優先乘坐對象同時避免爭議。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢，相關部會首長列席。

國民黨立委林倩綺質詢時，關注博愛座議題，除分析發生衝突的原因外，也詢問卓榮泰，將博愛座改為優先席，衝突是否就會改善。

卓榮泰說，改名也許只是一個讓社會更重視、討論這個問題的開始，事實上要能夠完全改善這個現象，應該不是那麼快。

卓榮泰認為，倒是利用改名的討論，讓各界對於博愛座真正的意義為何，「它是博愛座或是優先座還是我要坐」，如果各界認為「我要坐」，衝突就會很大，這個位子應該是照顧需要的人。

林倩綺呼籲，應該強化情緒教育、道德教育、倫理教育等，教育部與文化部責無旁貸。

教育部長鄭英耀說，同意立委所提老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，因此在許多學校教育中，一再強調生活教育、情緒教育、倫理教育等。