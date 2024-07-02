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大禹治水、八田與一誰重要？卓榮泰：各有價值

中央社／ 台北2日電
行政院長卓榮泰下午出席立法院總質詢。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰下午出席立法院總質詢。記者曾吉松／攝影

國民黨立委呂玉玲今天質詢108課綱議題時，問行政院長卓榮泰，大禹治水八田與一哪個重要。卓榮泰答覆，有的是生活體驗和接觸，有的是歷史研究，各有不同的價值，只要是事實存在的歷史，都要去了解。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢。呂玉玲質詢108課綱議題時，引述媒體報導，因近來豪雨特報，引發聯想，有學生家長跟自己就讀高中的孩子聊起「大禹治水」，沒想到孩子竟然一無所知，而網路上對此也有所議論，有評論認為大禹治水是中國上古時期的傳說，不如去了解嘉南大圳建造者八田與一。

質詢時，呂玉玲問卓榮泰，認為八田與一和大禹治水，哪個重要。卓榮泰說明，存在不同的時代，也存在不同的地域，「就我們這時候來看」，八田與一在台灣南部，是比較近的時代，去了解八田與一也應該是比較快速直接的，而大禹治水那是早期、更早遠的時代。

面對呂玉玲追問哪個重要，卓榮泰回應，只要是事實存在的歷史，都要去了解。

最後，呂玉玲又問卓榮泰，是否同意八田與一和大禹治水一樣重要。卓榮泰解釋，有的是生活體驗和接觸，有的是歷史研究，各有不同的價值。

八田與一 卓榮泰 治水

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