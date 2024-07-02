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批黃國昌喊延會無視政黨協商 柯建銘：我知道他要搞把戲

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘今天接受網路節目「中午來開匯」專訪。圖／匯流新聞網提供
民進黨團總召柯建銘今天接受網路節目「中午來開匯」專訪。圖／匯流新聞網提供

立法院朝野攻防不斷，民進黨團總召柯建銘直言，他知道高度對立不對，但朝野已經走入深水區，下會期會有更多爭議法案一一登場。針對民眾黨團黃國昌喊出延會，柯指出，當初朝野協商已簽字，明定本會期延會至7月16日，「我知道他要搞把戲」。

柯建銘今天接受網路節目「中午來開匯」專訪，談及立法院朝野關係時，柯坦言，他知道高度對立不對，但未來朝野走入深水區，下會期將有許多爭議法案會一一登場，透露藍白提交90個離譜法案，包括兩岸人民關係條例、不當黨產條例。

柯建銘解釋，目前立法院還有12日、16日院會，黃國昌如今又說要延會，「我知道他要搞把戲」，但之前朝野協商已簽字說要延會到7月16日，人事同意權行使改開臨時會舉行，如今黃跳出來說要延會，就連國民黨立委賴士葆都跑出來質疑，「你NCC也罷，乃至於考試院院長、副院長、大法官都有可能」。

柯建銘指出，立法院施政總質詢大概9號結束，此前有12、16日2天院會，還有很多法案要處理，民進黨團希望比較重要的「打詐四法」能夠通過，以及「海洋保育法」、「新住民權益保障法」，這些法案都沒有爭議，應該在院會念過去（三讀）。

針對延會，柯建銘認為，這些朝野協商早就簽（結論）了，都宣讀過了，也過復議期，這是立法院長韓國瑜當時排好的。他感嘆，未來國家會艱難，中國大陸一直站在對立面，國民黨又與中國大陸如此掛鉤，這難道不會憂心嗎？

目前國會職權修法釋憲結果尚未出爐，柯建銘表示，民進黨並不期待每次表決都獲勝，但更重要的是要站在正確立場上，提出有說服力的看法，以獲得民意支持，這樣才有翻本機會。

柯建銘再批評，國民黨計畫成立國會特偵組，這是藍白聯手企圖顛覆執政，相關主張已經違憲，而國民黨立院黨團總召傅崐萁提出的花東相關法案，違反預算法規定，依法立院對行政院所提的預算案，不得為增加支出之提議，立法院可以監督政院預算，但不能隨意增加預算，以防政府浪費並減輕人民負擔。

傅崐萁 柯建銘 韓國瑜 黃國昌

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