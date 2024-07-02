挺現行財劃法 卓榮泰：已足以對地方實質幫忙
在野黨擬修正財政收支劃分法，民眾黨立委黃珊珊今天質詢時詢問，行政院是否會自提修法版本；行政院長卓榮泰表示，政府願意傾聽各方意見，希望朝野立委實質討論，現行的財劃法就是可執行的版本，「如何讓他執行得更好，我們共同來討論。」
立法院今天繼續進行施政總質詢，黃珊珊指出，財政收支劃分法已經25年沒有調整，過去各屆政府均提出過修法版本，包括時任行政院長游錫堃、張俊雄、賴清德等人，過去都曾經表達應該修正，時任民進黨立委潘孟安也有提出版本，如今是否依然是民進黨執政的理想。
卓榮泰答詢時表示，如果財劃法要修正，需要大家有共識，「沒有錯，我們還是以均衡台灣的理念來做」，就是要讓各地得到必要的經費，「不能好的越來越好，這樣絕對不行，原來已經太好的，就不能越來越好。」
黃珊珊再指，賴清德總統在競選期間提出「國家希望工程」，其中一項就是檢討統籌分配款模式、地方稅法通則，請問行政院是否要自提版本。卓榮泰則說，「我們認為現在的版本，是經過多年共識執行下來，以這個來討論」，過去遇到相當程度的困難，導致朝野無法達成共識，對於中央地方政府合作、均衡台灣的立場絕對不會改變。
卓榮泰強調，賴總統提出的政見，政府正在逐步落實，「我們認為現在的法令，已經是中央地方合作的共同經驗。」
黃珊珊表示，民眾黨團的版本很清楚，主張營業稅、菸酒稅全部給地方，希望納入地方跟專家學者的意見，共同訂定或商議水平分配公式，並且成立分配委員會，當年民進黨的版本也是如此。卓榮泰回應，政府願意聆聽各方意見，有機會可以共同討論，「現行的版本，足以讓我們對地方做實質的幫忙。」
黃珊珊直言，行政院的態度令人失望，下個會期可能引發更大的衝突，希望政府能夠審慎討論，只要提出好的版本，民眾黨團也會支持。卓榮泰則回應，「現行的版本，就是我們的想法」，行政院的立場就是，現行的版本可以執行，可以討論怎麼讓它更合理。
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