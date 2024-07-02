謝龍介指不查光電弊案就是包庇 卓榮泰：一定會查

行政院長卓榮泰今（2）日赴立法院備詢。國民黨立委謝龍介質詢時，提到台南光電弊案官商勾結如何運作，這些勾結非卓揆任內發生，但不查即包庇，卓揆保證他一定會查。

謝龍介質詢時，在投影片秀出一張照片，鄉野間遍布的太陽能電板景象，但卻長滿雜草。他說，南部人不排斥光電，屏東現在的光電板覆蓋率快要追過台南，但卻弄到農民欲哭無淚。最大問題在光電產生利益的官商勾結，因政府政策支持，有心人利用政策的模糊空間。

謝龍介說，農地買賣不用課稅，有心人買了農地後，用偽造的實價登錄，譬如實際付2億卻登記為6億，可和銀行貸款至少4億2000萬，銀行也全力配合，因為未來農地光電20年收入可以攤還，加上相關設備也可貸款，銀行沒風險，有心人的獲利相當可觀。

謝龍介表示，他知道過去的勾結和現在的卓內閣完全沒關係，他可以幫忙保證，但如果卓榮泰不查，就是包庇。卓揆一臉嚴肅，表示他會查。謝追問，一定會查嗎？卓揆回，一定會查。謝強調，查這些不是為了他，是為台灣人。卓揆表示認同，回應是。