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馬紹爾部長訪台 將與我簽教育合作MOU

中央社／ 台北2日電

太平洋友邦馬紹爾群島共和國教育、體育暨訓練部長貝將（Joe Bejang）今天訪台，外交部表示，貝將明天將與外交部長林佳龍共同簽署教育合作瞭解備忘錄，以增進教育、體育及人員訓練等方面的合作關係。

外交部發布新聞稿指出，馬紹爾群島共和國教育、體育暨訓練部長貝將應政府邀請，於2日至6日率團訪台。此行是貝將上任後首次來訪，對深化教育合作及友好邦誼甚具意義，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，貝將在台期間將拜會外交部長林佳龍及教育部長鄭英耀，並於3日與林佳龍共同簽署「中華民國（台灣）政府與馬紹爾群島共和國政府教育合作瞭解備忘錄」，以增進教育、體育及人員訓練等方面的合作關係，並擴大雙方在南島文化研究、語文教師培訓，以及志工派遣等領域交流。

外交部說明，貝將也會見馬國在台留學生，參訪銘傳大學、國立傳統藝術中心，以及國家人權博物館等，了解台灣教育文化發展及民主進程。

外交部強調，馬紹爾群島共和國是台灣在太平洋區域堅實友邦，關係密切友好，建交26年來在各領域的合作成果豐碩。台馬未來將持續深化交流及拓展合作關係，共創和平繁榮的印太區域。

外交部 馬紹爾群島 體育

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