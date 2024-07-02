黃珊珊指白版財劃法與民進黨雷同 卓榮泰：現行版可執行

民眾黨立委黃珊珊今天表示，民眾黨團財劃法修正草案，與過去民進黨主張最雷同。行政院長卓榮泰回應，在現行財劃法下，願意聆聽各方意見、共同討論，行政院的立場就是現行版本是可以執行的。

立法院今天繼續進行施政總質詢。黃珊珊指出，財政收支劃分法從民國88年修訂以來，25年沒有調整，修正財劃法不僅是民眾黨的主張，也是國民黨、民進黨兩大黨長期主張，詢問卓榮泰認為財劃法該不該修。

卓榮泰答詢時指出，在現行財政收支劃分法下，中央對地方補助逐年增加，照這樣方式繼續執行下去。黃珊珊詢問，總統賴清德在台南市長任內，以及前民進黨主席蘇貞昌、高雄市長陳其邁等人，都曾表達過財劃法應該修法，落實地方自治、充實地方財源等，是否為民進黨理想。

卓榮泰回應，還是以「均衡台灣」理念處理，如果要修的話要有共識；「均衡台灣」就是讓各地能得到充足、必要的經費，原來已經太好的，就不能越來越好。

黃珊珊談及，賴總統去年競選期間提出的「國家希望工程」，其中一項就是要檢討統籌分配款模式，她問行政院要不要提財劃法修法版本。

卓榮泰認為，現在版本是經過多年共識執行下來的，以這個來討論；過去財劃法修法遇到困難，雖然有提出版本，但朝野無法達成共識。中央、地方合作，均衡台灣立場絕對不會改變，賴總統的政見正逐步落實，會在一般、特別統籌分配款中，做合理的分配與落實使用。

黃珊珊指出，過去民進黨團提案是跟民眾黨團版修法最像的，營業稅、菸酒稅全部給地方，這都是民進黨歷年主張；民眾黨版中要邀地方、專家學者，共同訂定或商議水平分配公式，成立分配委員會，也跟民進黨版雷同。

卓榮泰回應，在現行財劃法下，願意聆聽各方意見，有機會可以共同討論，現行版本足以讓中央政府對地方實質幫忙，「我的想法一直很一致，現行版本就是我們的想法」，8年來3項補助款中，對地方實質增加新台幣3400億元。

黃珊珊說明，民眾黨團版中，在不影響中央政府運作下，每年稅出盈餘大約2000億元，因此可以下放地方政府，並納入地方意見，訂出公開透明分配方式。

卓榮泰強調，希望多溝通、立法院朝野黨團能實質討論，行政院的立場就是現行版本是可以執行的，但可以討論如何讓它更合理。