郭智輝：國際廠商投資桃園SRF廠 友好國家都關注

桃園市府3月宣布廢止3家SRF（固體再生燃料）廠進駐桃園科技工業園區，業者提出訴願，經濟部6月6日撤銷市府處分。立委質詢關注後續，經濟部長郭智輝今天指出，3家SRF廠，事實上有2家已經蓋好，投資了很多錢，而且是國際廠商進來，這部分包括友好的國家都有在關注這個問題。

立法院會今天進行對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，相關部會首長列席。

國民黨立委涂權吉質詢，SRF（固體再生燃料）是焚化爐，還是發電廠，「鄰避設施」難道無須跟在地鄉親溝通。卓榮泰答覆，它是一個把廢棄物固化之後，到一個新型態焚化廠裡面，它可以做再次的能源使用；一定是有用地的取得，以及環境的影響，當然要和社會、民眾要有一定的共識，一同來接受，甚至維護新興的這種型態設施。

涂權吉問郭智輝，3家SRF廠進駐桃園科技工業園區，是桃園市政府說了算，還是經濟部說了算。郭智輝答覆，桃園市政府決定3家SRF廠可以用什麼樣的條件允許進駐桃園科技工業園區。

郭智輝表示，這3家SRF廠，如果按照過去的說法，當然是桃園市政府不同意他們進來，現在朝著把這件事情，如何能夠讓它順利的完成，哪一些規範，這是桃園市政府和桃園市民關心的事，把這些定義清楚，讓這些業者還是可以持續運作。

他說，現在就是在討論這些辦法，入園的辦法、規範，包括桃園市政府也同意大家朝這個方向來努力，因為3家SRF廠，事實上有2家已將蓋好，他們也投資了很多錢，而且是國際廠商進來，這部分包括友好的國家都有在關注這個問題。

郭智輝指出，國際大廠願意到桃園投資，這是非常重要的；對於國際大廠的處理，如果稍為不慎，影響後面更大的投資。涂權吉則說，並不是反商，但要照制度來。