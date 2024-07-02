影／林佳龍頒「特種外交獎章」予AIT台北辦事處處長孫曉雅
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅(Sandra Oudkirk) 將任滿，外交部長林佳龍今天在外交部頒贈「特種外交獎章」予處長孫曉雅處長，表彰她對增進台美雙邊關係的貢獻及努力。孫曉雅表示，任內見證美台連結持續廣化，盡管國際情勢更迭、挑戰越發複雜，但美台關係只會更強健。
孫曉雅將於本周離任，她致詞時表示，從30年前首度來台服務，到這3年來擔任美國在台協會處長期間，她見證了美台連結持續廣化，盡管國際情勢更迭、挑戰越來越複雜，但美台關係只會更強健，美台關係基於自由、開放、共榮且安全的印太區域共享願景，並遵守台海和平穩定的利益。
孫曉雅強調，這個願景歷久彌新且超越個人，她以3年來的成果為榮，包括支持台灣國防能力、提升全球供應鏈韌性以及深化人民與人民的連結，外交部不僅在這3年是美國在台協會可信賴的好友與夥伴，過去數十年來皆是如此。最後，孫曉雅感性表示，與其說「告別」，她更喜歡說「再會」，希望很快可以再見到大家。
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