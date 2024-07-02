有別於高嘉瑜牛棚暖身 黃珊珊：從沒考慮參選基隆

公民團體發起罷免基隆市長謝國樑，民進黨前北市港湖立委高嘉瑜表態隨時做好準備，長期在港湖經營的民眾黨立委黃珊珊也遭指有意挑戰補選。黃珊珊今天受訪時表示，基隆本來就是自己的責任區，「我講得非常清楚，從來沒有考慮過」。

針對被傳參選基隆市長，黃珊珊昨天則在臉書表明，基隆與台北都是自己的責任區，「成立服務處落實服務，但是我不會到基隆參選公職，有心人不必再造謠了！」黃珊珊今天受訪時再度重申，基隆跟台北都是她的責任區，民眾黨每位立委都有兩個以上的縣市，「我講得非常清楚，從來沒有考慮過。」

民眾黨主席柯文哲接受網路節目專訪時則表示，基隆市長的罷免案，如果再這樣搞下去，真的會沒完沒了，因為國民黨也不會裝死，自己在總統大選期間的口號，就是政黨和解、社會和諧與兩岸和平，選舉的時候難免吵吵鬧鬧，但是選贏的人應該要讓社會和諧運作。

柯文哲指出，台灣現在面對許多問題，包括缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才，還有跳電、核能、勞保破產、健保點值等問題，接下來還有環保、2050淨零碳排的挑戰，全部都是台灣急需處理的問題，「這些事情做都來不及了，每天由總統帶頭搞對立，實在是無法理解。」

高嘉瑜近期頻頻在臉書分享與基隆有關的生活點滴，上周在政論節目被問題基隆市長罷免案時，她表示身為一個政治工作者，本來就是隨時一直在牛棚暖身練球，隨時做好上場準備。