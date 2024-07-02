獲頒特種外交獎章 孫曉雅：美台關係只會更強健

外交部長林佳龍今頒贈特種外交獎章予美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk），表彰她對增進台美雙邊關係的貢獻及努力。孫曉雅表示，任內見證美台連結持續廣化，「儘管國際情勢更迭、挑戰越發複雜，但美台關係只會更強健」。

孫曉雅（Sandra Oudkirk）將於本週離任，她致詞指出，從30年前首度來台服務，到這3年來擔任美國在台協會處長期間，她見證美台連結持續廣化，「儘管國際情勢更迭、挑戰越發複雜，但美台關係只會更強健」。美台關係基於自由、開放、共榮且安全印太區域的共享願景，並遵守台海和平穩定的利益。

她強調，這個願景歷久彌新且超越個人，她以3年來的成果為榮，包括支持台灣國防能力、提升全球供應鏈韌性以及深化人民與人民的連結；外交部不僅在這3年是美國在台協會可信賴的好友與夥伴，過去數十年來皆是如此。

孫曉雅最後感性表示，與其說「告別」（ByeBye），她更喜歡說「再會（See you later）」，希望很快可以再見到大家。

林佳龍致詞表示，孫曉雅擔任美國在台協會處長期間，見證台美雙邊合作前所未見的進步，美國對台承諾依然堅若磐石，與台灣站在威權擴張的前線，鞏固民主價值；頒贈獎章不僅是表彰孫曉雅的貢獻，更重申強化台美關係的決心。

他細數台美關係多面向深化，包括美國總統拜登（Joe Biden）政府宣布第15度對台軍售，運用總統授權和「對外軍事融資」（FMF）等管道提供軍援；並敦促理念相近的國家發聲挺台國際參與以及台海和平穩定。

林佳龍也指出，去年6月簽署台美21世紀貿易倡議第1輪協議，並透過全球合作暨訓練架構（GCTF）拓展台美在第三國的合作，台美全球夥伴關係也因簽署「台美國際發展合作備忘錄」而有所推展。