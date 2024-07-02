快訊

台灣寶可夢中心7月推「7款防水新品」！還有2款絕版品重新開賣網嗨翻

記得帶傘！大雷雨轟炸北北桃 16縣市大雨特報恐下到晚上

2025年遊日必看！他貼心製「台日友好行事曆」 不怕強碰黃金周塞到哭

獲頒特種外交獎章 孫曉雅：美台關係只會更強健

中央社／ 台北2日電

外交部長林佳龍今頒贈特種外交獎章予美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk），表彰她對增進台美雙邊關係的貢獻及努力。孫曉雅表示，任內見證美台連結持續廣化，「儘管國際情勢更迭、挑戰越發複雜，但美台關係只會更強健」。

孫曉雅（Sandra Oudkirk）將於本週離任，她致詞指出，從30年前首度來台服務，到這3年來擔任美國在台協會處長期間，她見證美台連結持續廣化，「儘管國際情勢更迭、挑戰越發複雜，但美台關係只會更強健」。美台關係基於自由、開放、共榮且安全印太區域的共享願景，並遵守台海和平穩定的利益。

她強調，這個願景歷久彌新且超越個人，她以3年來的成果為榮，包括支持台灣國防能力、提升全球供應鏈韌性以及深化人民與人民的連結；外交部不僅在這3年是美國在台協會可信賴的好友與夥伴，過去數十年來皆是如此。

孫曉雅最後感性表示，與其說「告別」（ByeBye），她更喜歡說「再會（See you later）」，希望很快可以再見到大家。

林佳龍致詞表示，孫曉雅擔任美國在台協會處長期間，見證台美雙邊合作前所未見的進步，美國對台承諾依然堅若磐石，與台灣站在威權擴張的前線，鞏固民主價值；頒贈獎章不僅是表彰孫曉雅的貢獻，更重申強化台美關係的決心。

他細數台美關係多面向深化，包括美國總統拜登（Joe Biden）政府宣布第15度對台軍售，運用總統授權和「對外軍事融資」（FMF）等管道提供軍援；並敦促理念相近的國家發聲挺台國際參與以及台海和平穩定。

林佳龍也指出，去年6月簽署台美21世紀貿易倡議第1輪協議，並透過全球合作暨訓練架構（GCTF）拓展台美在第三國的合作，台美全球夥伴關係也因簽署「台美國際發展合作備忘錄」而有所推展。

孫曉雅 林佳龍 美國在台協會

延伸閱讀

頒外交勳章給AIT處長 林佳龍：感謝美國強化台國防能力

【重磅快評】肉麻還不夠 林佳龍能讓賴清德飄飄然

影／俞大㵢遭控亂花公帑 林佳龍：數字有錯不會停職

卡民主基金會盧業中人事？林佳龍：需說明外交方向是否跟賴總統一致

相關新聞

【重磅快評】賴清德踐踏中研院 梁文傑打臉賴清德

賴清德總統昨晚宴請中研院院士時，再度強調「堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。不過昨天陸委會副主委梁文傑在為賴清德的...

盧秀燕發揮民意體感 「燕子划水」低調布樁瞄準2028

台中市長盧秀燕是國民黨目前熱度最高的政治人物，最近接連走出台中，轉戰南、北縣市， 6月28日北上與新北市長侯友宜交流市政，7月5日還要南下與立法院前院長王金平交流農業經驗；今年4月盧秀燕已訪新加坡、7月將訪美，以市政、招商為名，進行國內外交流，但會面的對象值得玩味，看似低調的「燕子划水」，但水面下動作挺大。

國會調查權上路 民眾黨鎖定國發基金、鏡電視弊案

國會改革法案6月27日生效，在野黨擬成立調查小組追查弊案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨團希望調查國發基金、鏡...

有別於高嘉瑜牛棚暖身 黃珊珊：從沒考慮參選基隆

公民團體發起罷免基隆市長謝國樑，民進黨前北市港湖立委高嘉瑜表態隨時做好準備，長期在港湖經營的民眾黨立委黃珊珊也遭指有意挑...

陸方操作2758號決議文 林佳龍與美合作要反守為攻

針對聯合國大會所做出的2758號決議，中國大陸企圖掌握話語權不可謂不積極，每每與同陣線的國家發表聯合聲明，都要特別提及2758號決議。有涉外人士表示，中方非常積極在誤導國際社會，我國也在思考如何反制。據了解，外交部長林佳龍上任後，正謀畫要轉守為攻，不願讓中國大陸先發制人得逞。

橙色旅遊警示加深兩岸敵意 觀光產業淪官方政治籌碼

交通部5月底才高聲表示歡迎陸客來台，一個月後陸委會調升國人赴陸港澳旅遊橙色警示燈號，對外國旅客來說，風景再美、消費再便宜、人民再有親和力，都抵不上「安全」，兩岸敵意加深，勢必影響整體入境旅客人次，不知道未來交通部要拿什麼來推台灣觀光？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。