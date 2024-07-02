國家氣候變遷委員會月底登場 核電議題可納入討論

針對聯合國大會所做出的2758號決議，中國大陸企圖掌握話語權不可謂不積極，每每與同陣線的國家發表聯合聲明，都要特別提及2758號決議。有涉外人士表示，中方非常積極在誤導國際社會，我國也在思考如何反制。據了解，外交部長林佳龍上任後，正謀畫要轉守為攻，不願讓中國大陸先發制人得逞。

2024-07-02 13:50