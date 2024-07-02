國家氣候變遷委員會月底登場 核電議題可納入討論
賴清德總統日前宣布在總統府設立三大委員會，每季定期召開會議。據了解，國家氣候變遷對策委員會本月底將打頭陣率先登場，除了討論能源轉型、實踐綠色數位雙軸與氣候治理等主題，包括四接與核電延役議題也可納入討論；而健康台灣推動委員會預計8月底召開首次會議，全社會防衛韌性委員會則預計9月啟動。
總統府成立三大委員會，賴總統日前表示，希望以國家高度因應全球性議題。據了解，府方日前已針對三大委員會開過一次工作會議，確定國家氣候變遷對策委員會首次會議將於本月底登場，該委員會執行秘書由環境部長彭啟明擔任，總統府副秘書長張惇涵則擔任副執行秘書，針對氣候變遷委員會相關議題與議程，彭、張二人將先進行前期規劃。
據了解，氣候變遷委員會預計將討論氣候治理、能源轉型、實踐綠色數位雙軸、落實淨零路徑、國土永續等議題；至於外接高度關注的能源議題，例如第四天然氣接收站以及核電廠是否延役等問題，也可望納入氣候委員會討論。
此外，健康台灣推動委員會、全社會防衛韌性委員會首次會議預計分別在8月底、9月底登場。據悉，三大委員會委員一年一聘，必要時另聘顧問，每三個月會在總統府開一次委員會。
總統府下設三大委員會，在野黨不斷質疑「擴權」。總統府發言人郭雅慧今天表示，三大委員會屬於任務分組，不另設組織，自然沒有增加人事薪資預算等問題，預算僅只準備會議的相關行政支出。未來每季定期開會，邀集產官學界、跨部會、跨黨派，針對特定議題集思廣益，提供給執政團隊更多想法。
郭雅慧也說，過去不分黨派的歷任總統，在總統府成立任務編制，無論是陳水扁前總統就曾設立「人權諮詢委員會」、「科技諮詢委員會」、「經濟發展諮詢委員會議」；或是馬英九前總統設立「財經諮詢小組」、「文化創意產業圓桌論壇」、「科技論壇」等；蔡英文前總統的「監察院國家人權委員會」、「國家年金改革委員會」，「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」等皆然。
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