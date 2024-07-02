黃珊珊：不會到基隆參選公職 不必再造謠

基隆市長謝國樑罷免2階連署過門檻，外界關注若罷免成功，各黨可能參與補選人選。被問到是否會到基隆參選公職，民眾黨立委黃珊珊今天說，「我不會到基隆參選公職，有心人不必再造謠了」。

黃珊珊基隆服務處5月18日揭牌，當時台灣民眾黨主席柯文哲也到場站台。而公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免謝國樑，第2階段至少需3萬792人連署，行動發言人李晏蓉1日表示，已收到超過4萬份連署書。

外界關注，如果謝國樑遭罷免成功後，各黨將派誰出戰參與補選。黃珊珊被點名為熱門人選，但黃珊珊昨天深夜在臉書發文表示，基隆與台北是她的責任區，成立服務處落實服務，「但是我不會到基隆參選公職，有心人不必再造謠了」。

民眾黨立法院黨團上午舉行黨團會議會後記者會，媒體詢問，黃珊珊2026年是否不考慮到基隆參選公職。黃珊珊說，基隆跟台北都是她的責任區，民眾黨每個立委都有2個以上縣市的責任區，「我講得非常清楚，我從來沒有考慮過（基隆）」。