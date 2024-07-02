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遭謝龍介爆倦勤 郭智輝迂迴：隨時可得到卓揆支持

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委謝龍介今（2）日質詢時，稱經濟部長郭智輝（圖）有倦勤情況，郭只說他隨時可以向行政院長卓榮泰報告並得到院長支持。謝龍介問國民黨立法院黨團提案推動核能延役，是否支持？郭回，為國為民做事需要大家相挺。記者曾吉松／攝影
國民黨立委謝龍介今（2）日質詢時，稱經濟部長郭智輝（圖）有倦勤情況，郭只說他隨時可以向行政院長卓榮泰報告並得到院長支持。謝龍介問國民黨立法院黨團提案推動核能延役，是否支持？郭回，為國為民做事需要大家相挺。記者曾吉松／攝影

經濟部長郭智輝近日訪美時曾說「台灣有9縣市要AI卻不要電廠，很奇怪」，遭在野黨批評。國民黨立委謝龍介今（2）日質詢時，稱郭智輝有倦勤情況。郭回應稱他隨時可以向行政院長卓榮泰報告並得到院長支持。謝龍介問國民黨立法院黨團提案推動核能延役，是否支持？郭回，為國為民做事需要大家相挺。

謝龍介說，郭智輝也是個企業家、南部孩子，勇敢面對台灣能源困境，但困境用意識形態就走不出來，也不知道郭怎麼吃頓飯後就思想被改造。賴清德總統成立3個委員會，把卓榮泰放在那裡涼。郭說，所有諮詢委員的意思是成立大家的共識。

謝龍介提到，有人跟他透露郭智輝倦勤，這一個多月來是何時向卓榮泰表達倦勤的想法？郭智輝說，團隊大家都是在一起，隨時可以向卓榮泰表達，得到支持。

謝龍介說，他對於郭智輝表達倦勤能感同身受，但才上任一個多月，若經濟部長請辭會很難看，他也很了解賴清德的個性，「抓著怕死、放著怕人飛」，賴清德希望郭能突破核能的神主牌，調整國家的能源政策，但跟民進黨立法院黨團總召柯建銘吃個飯後退縮，賴清德用人就是這樣，郭不懂才會形成矛盾。

對於國民黨立法院黨團提案推動核能延役，謝龍介問，經濟部支持修法嗎，「我們修法，你們要不要相挺」？郭智輝回應，他為國家、為百姓做事情，當然需要大家相挺。

謝龍介 賴清德 郭智輝

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