快訊

台灣寶可夢中心7月推「7款防水新品」！還有2款絕版品重新開賣網嗨翻

記得帶傘！大雷雨轟炸北北桃 16縣市大雨特報恐下到晚上

2025年遊日必看！他貼心製「台日友好行事曆」 不怕強碰黃金周塞到哭

AIT孫曉雅將離任 陳其邁感謝貢獻台美關係

中央社／ 高雄2日電

高雄市長陳其邁出席美國在台協會（AIT）高雄分處舉辦的美國國慶酒會時，感謝美國支持台灣，也感謝將卸任的AIT處長孫曉雅促進台美合作的貢獻，雙方熱情互動展現深厚友誼。

陳其邁於昨天舉行的美國國慶酒會感謝AIT台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk），並致贈高雄城市市景紀念牌及排灣族琉璃珠項鍊等禮品，歡迎孫曉雅常回台灣及高雄，也代表原住民感謝孫曉雅關心，希望孫曉雅以後看到排灣族琉璃項鍊就想到台灣好友。

他說，孫曉雅造訪南台灣頻率非常高，像在地人一樣與大家互動，「在我們心目中，孫處長是我們台灣的家人，對於孫處長要離開台灣，我們都感到不捨。」

此外，陳其邁表示，現在是台灣與美國關係最好時刻，民主精神連結台灣及美國友情，也是促進地區和平穩定重要力量；台灣及美國共享民主、自由及人權等價值，美國支持台灣民主價值彌足珍貴，對台灣非常重要。

孫曉雅 美國在台協會 陳其邁

延伸閱讀

金曲獎最佳歌手高雄人包辦！ 台語歌王蘇明淵向陳其邁討一物

影／「一粒」推廣水域安全！陳其邁請她吃霜淇淋 粉絲暴動

【重磅快評】「暖男」民調衝第一 愛其邁或礙其邁？

2024西班牙國慶活動移師高雄 陳其邁：全力協辦

相關新聞

【重磅快評】賴清德踐踏中研院 梁文傑打臉賴清德

賴清德總統昨晚宴請中研院院士時，再度強調「堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。不過昨天陸委會副主委梁文傑在為賴清德的...

盧秀燕發揮民意體感 「燕子划水」低調布樁瞄準2028

台中市長盧秀燕是國民黨目前熱度最高的政治人物，最近接連走出台中，轉戰南、北縣市， 6月28日北上與新北市長侯友宜交流市政，7月5日還要南下與立法院前院長王金平交流農業經驗；今年4月盧秀燕已訪新加坡、7月將訪美，以市政、招商為名，進行國內外交流，但會面的對象值得玩味，看似低調的「燕子划水」，但水面下動作挺大。

國會調查權上路 民眾黨鎖定國發基金、鏡電視弊案

國會改革法案6月27日生效，在野黨擬成立調查小組追查弊案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨團希望調查國發基金、鏡...

有別於高嘉瑜牛棚暖身 黃珊珊：從沒考慮參選基隆

公民團體發起罷免基隆市長謝國樑，民進黨前北市港湖立委高嘉瑜表態隨時做好準備，長期在港湖經營的民眾黨立委黃珊珊也遭指有意挑...

陸方操作2758號決議文 林佳龍與美合作要反守為攻

針對聯合國大會所做出的2758號決議，中國大陸企圖掌握話語權不可謂不積極，每每與同陣線的國家發表聯合聲明，都要特別提及2758號決議。有涉外人士表示，中方非常積極在誤導國際社會，我國也在思考如何反制。據了解，外交部長林佳龍上任後，正謀畫要轉守為攻，不願讓中國大陸先發制人得逞。

橙色旅遊警示加深兩岸敵意 觀光產業淪官方政治籌碼

交通部5月底才高聲表示歡迎陸客來台，一個月後陸委會調升國人赴陸港澳旅遊橙色警示燈號，對外國旅客來說，風景再美、消費再便宜、人民再有親和力，都抵不上「安全」，兩岸敵意加深，勢必影響整體入境旅客人次，不知道未來交通部要拿什麼來推台灣觀光？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。