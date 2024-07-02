AIT孫曉雅將離任 陳其邁感謝貢獻台美關係
高雄市長陳其邁出席美國在台協會（AIT）高雄分處舉辦的美國國慶酒會時，感謝美國支持台灣，也感謝將卸任的AIT處長孫曉雅促進台美合作的貢獻，雙方熱情互動展現深厚友誼。
陳其邁於昨天舉行的美國國慶酒會感謝AIT台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk），並致贈高雄城市市景紀念牌及排灣族琉璃珠項鍊等禮品，歡迎孫曉雅常回台灣及高雄，也代表原住民感謝孫曉雅關心，希望孫曉雅以後看到排灣族琉璃項鍊就想到台灣好友。
他說，孫曉雅造訪南台灣頻率非常高，像在地人一樣與大家互動，「在我們心目中，孫處長是我們台灣的家人，對於孫處長要離開台灣，我們都感到不捨。」
此外，陳其邁表示，現在是台灣與美國關係最好時刻，民主精神連結台灣及美國友情，也是促進地區和平穩定重要力量；台灣及美國共享民主、自由及人權等價值，美國支持台灣民主價值彌足珍貴，對台灣非常重要。
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