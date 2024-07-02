台女遭帛琉海關查私處 外交部：帛方強調非針對特定國家
近期有國人至我邦交國帛琉旅遊，遭帛琉海關人員全身脫光檢查，甚至查看私密處是否有藏毒。當事人李小姐昨前往外交部表達不滿，呼籲外交部應協調帛琉政府改善、優化海關檢查流程。外交部對此表示，帛方強調本案搜查是依法進行，對帛琉民眾或外來旅客均一視同仁，絕非針對李姓國人或特定國家人士的差別待遇。
外交部指出，外交部甚為重視李姓國人入境帛琉遭海關搜身一案，已在事發第一時間即向帛方表達我方的關切，並多次透過駐館及外交部同仁致電當事人，表達政府重視與關懷之意。
外交部表示，已立即指示我國駐帛琉大使館向帛琉政府相關部門查證事件原委，帛方強調本案搜查是依法進行，對帛琉民眾或外來旅客均一視同仁，絕非針對李姓國人或特定國家人士的差別待遇，務請我方諒解。
對此，我國駐帛琉大使館向帛琉政府強調，邊境執法也應兼顧國際旅客權益，於執行安檢時宜妥善向當事人說明，避免衍生誤會。帛方已善意回應表示日後將持續優化相關程序。
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