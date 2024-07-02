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黃國昌將邀賴總統國情報告 吳思瑤：不該用惡法要求就範

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片。
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片。

民進黨兵分四路針對國會改革聲請釋憲，在野仍把握判決出爐前的空窗期查弊，民眾立院黨團總召黃國昌今天稱，12日將提案邀請賴清德總統赴立法院國情報告。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示反對，重申在釋憲結果未出爐前，不該用惡法要求賴總統就範，進行違憲的國情報告、國會質詢，不予支持。

國會改革邁入釋憲戰，國民黨團今天舉行記者會質疑大法官都是綠營高官，應迴避。吳思瑤指出，國家法治非常清楚，大法官由總統提命，經立法院行使同意權，若將民進黨執政時期產生的大法官，都歸類為綠營人士，這對大法官非常不敬，大法官基於法學專業，職權行使是超越黨派、獨立於政黨之外，國民黨也不要忘了，過去他們都曾經行使過大法官同意權。

針對大法官迴避規範，吳思瑤說明，藍白質疑大法官就是綠營的，判決恐怕會不公正、要求迴避，請去好好研讀法規，現行憲法訴訟法第9、10條，針對大法官應自行迴避的事項都有明確規定和條款，藍白兩黨不該因為心虛先打預防針，進行不必要的扭曲，民進黨團要再次譴責，「任何人再大都不能比憲法大，任何人再打都不該對大法官不敬」。

她強調，大法官絕對不是國民黨所說的看門狗，絕對不是他們說的要愛惜羽毛，甚至要杯葛人事同意權，乃至於砍司法院預算，國民黨這樣的作法才是民調持續探底的主要原因。

吳思瑤批評，民眾黨團總召黃國昌昨天批評行政院政務委員林明昕，大法官審議國會職權修法、做出解釋的過程，到底應不應、得不得進行言詞辯論，讓她不禁想問「黃國昌真的是法學博士嗎？」憲法訴訟法第25條明定，只有正副總統彈劾案、政黨違憲案必須有言詞辯論，其他案子不強制，她批評黃國昌無視法律，要當大法官上頭的「大大法官」，亂帶風向。

此外，民眾立院黨團總召黃國昌今天稱，12日將提案邀請賴清德總統赴立法院國情報告，吳思瑤指出，目前新通過的國會惡法中，變相要常態化總統國情報告且即問即答，這都涉及違憲，民進黨團多次表明，在釋憲結果未出爐前，不該用惡法來邀請賴總統就範，或進行違憲的國情報告、國會質詢，都是違反憲法精神，當然不予支持。

國情報告 大法官 黃國昌

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