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頒外交勳章給AIT處長 林佳龍：感謝美國強化台國防能力

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長林佳龍（右）今天在外交部頒贈「特種外交獎章」予美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長孫曉雅（左，Sandra Oudkirk）。記者邱德祥/攝影
外交部長林佳龍（右）今天在外交部頒贈「特種外交獎章」予美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長孫曉雅（左，Sandra Oudkirk）。記者邱德祥/攝影

外交部長林佳龍今頒贈「特種外交獎章」給即將離台的美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk ），特別感謝在她擔任處長期間，美國對強化台灣國防能力的堅定支持。

孫曉雅即將卸任AIT處長，並將由本周正式離台，未來將由美國駐日公使谷立言（Raymond Greene）接任。林佳龍今上午於外交部頒贈「特種外交獎章」給孫曉雅，以表彰其對增進台美雙邊關係的貢獻及努力。

林佳龍在致詞時表示，感謝孫曉雅對加強台美關係所做出的貢獻，並指出，大家見證台美雙邊關係在孫曉雅在任期間，不管是在安全、貿易、文化，還是國際參與等，都出現前所未有的進步。

他也表示，在孫曉雅擔任處長期間，台灣在民主前線對抗威權擴張之際，美國對台的承諾始終堅若磐石，尤其美國拜登政府在數周前才宣布任內對台第15次軍售，拜登總統也曾動用總統撥款權給予台灣軍事援助，並號召理念相近國家對台灣的國際參與，和兩岸和平穩定，表達支持。

林佳龍說，非常感謝美國提倡兩岸和平穩定，並對台灣在強化國防能力上給予堅定的支持。

林佳龍說，台美關係不斷擴大，同時在其他地區的發展是令人振奮的，包括台美21世紀貿易倡議的簽署，以及台美在第三地的合作；而台美的全球合作也不斷透過簽署攸關國際發展，和人道支持的合作備忘錄在進行拓展。

他表示，頒贈勳章給孫曉雅，不只感謝她的貢獻，也重申台美強化關係的承諾。

孫曉雅 林佳龍 美國在台協會

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