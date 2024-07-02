批在野查鏡電視鬧三胞 吳思瑤引立院職權新法：檢調偵辦中不能查

藍白兩黨搶在國會改革法案釋憲前空窗期，爭相成立鏡電視調查專案小組、院級委員會，民進黨立院團幹事長吳思瑤批評，藍白在鏡電視調查中「鬧三胞」，且司法也正在偵辦，簡直疊床架屋，只為抹黑民進黨，她更援引修法後的「立院職權行使法」，強調條文載明「檢調偵辦案件，立院不當立案調查。」

「國民黨、民眾黨急了！」吳思瑤指出，藍白搶在釋憲空窗期成立鏡電視調查小組和院際調查委員會，但立法院交通委員會早在今年三月成立「鏡電視調閱專案小組」，4、5月進行過3次會議，恐怕是因調閱無力，藍白又喊出另立調查委員會。

吳思瑤說明，國民黨立委陳雪生明天將成立交通、司法聯席委員會的「鏡電視申設及後續弊案爭議調查專案小組」，民眾黨總召黃國昌也要求設立院會層級的鏡電視調查委員會，簡直是「鬧三胞」，同時此案也正在司法偵辦當中，同時有四個機關調查，為何要如此不擇手段、疊床架屋，想方設法癱瘓政府。

吳進一步指出，國民黨不只違憲還違法，根據「立院各委員會組織法」明訂，「各委員會所議事項，有與其他委員會相關聯者，除由院會決定交付聯席審查者外，得由召集委員報請院會決定與其他有關委員會開聯席會議」，國民黨卻不顧程序，最終目標就是要攻擊民進黨，她呼籲藍白自制，調查過程中過當行使權利，將侵害個人權利，造成難以回復的傷害。

吳思瑤批評，藍白鎖定超思雞蛋、光電案、國發基金，但涉及光電案的都是藍營「大尾」政治人物，歡迎藍白要查一起查。

此外，吳思瑤援引新通過的「立院職權行使法」，內容明定「裁判確定前之訴訟案件就其偵查或審判所為之處置及其卷證，立法院不得行使調查權。尚未確定之訴願事件，或其他依法應獨立行使職權之機關本於職權處理中之案件，亦同。」

吳思瑤解釋，此條文載明，只要是檢調偵辦中案件，立院不當立案調查，她感嘆，過去多次提醒，立院調查權並非包山包海侵犯司法權和監察權，藍白要查的三案中，樣樣項項都在檢調偵辦中，為何要另起爐灶，是要和司法檢調單位打對台？