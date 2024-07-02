馬英九遭指華獨 藍：回到憲法中華民國才是正道

陸委會副主委梁文傑昨天表示，兩岸實質就是兩個國家，對大陸而言，華獨和台獨是一樣的。國民黨大陸事務部主任林祖嘉今天表示，可看出陸委會試圖和緩兩岸緊張的用心，但把在野黨貼上台獨標籤，不僅有違事實，也努力錯了方向。

梁文傑說，歷任總統都堅持中華民國主權獨立，馬英九擔任總統時也堅持中華民國主權獨立，也曾講過台灣前途由2300萬人決定，以同樣標準就是馬政府用中華民國在搞台灣獨立，「對大陸而言，華獨和台獨是一樣的」。

林祖嘉表示，賴清德總統的520就職演說，不僅提出新兩國論，而且還拋出三個「國家稱呼」，以及丟出1624這個台獨史觀的基礎年份，等於是變相更改國號、自行擅改國史，是赤裸裸的台獨路線。

林祖嘉表示，中國國民黨無論在朝或在野，一向遵循中華民國憲法及其增修條文的精神和規定，來推動兩岸政策。國民黨捍衛的，是憲法定義下的中華民國及其歷史法統。這和掏空中華民國內涵，拿來當成台獨擋箭牌的所謂務實台獨工作路線，是完全不同的。

林祖嘉指出，馬英九總統所說的中華民國主權，是及於大陸地區的，這個說法完全符合憲法。過去在李登輝總統執政時期，兩岸達成九二共識，實現了辜汪會談。馬總統在這個基礎上，兩岸簽訂了23項協議，而且2015年還在新加坡進行馬習會。由此可見，大陸方面很清楚國民黨立場和台獨路線的區別。

林祖嘉呼籲，可以看出陸委會試圖和緩兩岸緊張的用心。可是，把在野黨貼上台獨標籤，這不僅有違事實，而且也努力錯了方向。還是要建議賴清德總統回到憲法定義下的中華民國，依循兩岸條例，積極恢復交流合作，才是正本清源之道。