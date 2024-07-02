立委質疑台糖管理失能 郭智輝：專案查察

民進黨立委賴惠員質詢時以養豬事業、土地管理等為例，質疑台糖管理失能。經濟部長郭智輝今天表示，會進行專案查察，到底是人的問題，還是環境的問題，或是產業的問題，針對問題提出改善。

立法院會今天進行對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，相關部會首長列席。

賴惠員以「台糖養豬黑白養，土地俗俗租」為題質詢，質疑台糖管理內部失能，她表示會把相關資料提供給卓榮泰和郭智輝，希望重視台糖養豬事業，科技化管理台糖土地，以維持比較好的品質。她也提及，台糖人才斷層，經驗難承傳，人事制度僵化。

賴惠員表示，台灣的養豬事業，台糖功不可沒，但是曾幾何時，台糖面臨很大困境，從2020年投入新台幣107億元，要蓋13座舊換新規模的養豬場，到目前為止，還有3座養豬場未完成招標，應該用最新型、能夠節能減碳，帶動台灣最好的養豬事業。

質詢時，賴惠員並質疑，台糖土地疏於管理，土地面積太大，「一些畜牧場其實被吞了很多」，甚至有很多有毒廢棄物。

對於賴惠員的質疑，郭智輝答覆，會進行專案查察，到底是人的問題，還是環境的問題，或是產業的問題，針對問題提出改善。

此外，關於台糖相關工程進度的問題，郭智輝指出，因為2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始，在屏東比較鄉下找不到施工的工人，「投標沒有這樣的環境」。