7月將提名大法官 民團籲延長審議期

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「立法院應有更長時間審議大法官人選！」民間司改團體2日提出7大主張，包括被推薦人預先公開、延長審議期、確認具有法學素養、重視社會溝通能力。被問到國民黨質疑大法官全部綠營提名，恐影響釋憲公正性。學者黃嵩立回應說，難道國民黨一黨專政時期的釋憲也通通要被質疑？

大法官組成應更多元

司改團體提出7大訴求：一、總統府組成「審薦小組」時，就應審酌其成員的多元性及性別比例的平衡；二、總統於接受各界推薦人選後，宜公布符合資格之被推薦人，向公眾徵詢意見；三、大法官人選，應有良好操守、專業學識及進步之憲政人權理念；四、大法官的組成，應重視其多元性與性別比例。

五、總統提名時，應審酌被提名人接受公眾監督之意願；六、總統提名兼任司法院正、副院長的大法官時，應重視其對司法改革政策之意見及社會溝通之能力及意願；七、建請總統應保留立法院充裕之審議期間，以完善同意權之行使。民團表示，有7位大法官任期屆滿，7月將啟動提名，盼政府能審慎因應。

大法官太「男」

民間監督司法院大法官人選聯盟召集人黃嵩立表示，由於大法官在進行憲法判決時，有時需要做出與社會多數和國會不同的決議，以對抗多數來保障受侵害的少數，因此大法官人選應有良好品德操守，且對憲政人權觀念充分理解。他也呼籲總統賴清德可先公布被推薦的人選，增加外界公開檢視的機會。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，總統府依慣例會成立「司法院大法官提名審薦小組」，但回顧歷次「審薦小組」成員大多為男性，且多具有司法院背景，呼籲審薦小組的成員要更多元，性別也要更均衡；大法官的組成也要重視多元與性別，15位大法官中，單一性別不應該超過8人，代表此次提名之男性不應高於4人，甚至考慮納入原住民、LGBT等少數族群。

審議延長盼別抹黑

「大法官要嚴審，但也呼籲在野黨不要抹黑！」公督盟理事長張宏林表示，若能讓立法院有充分時間審議大法官人選，可以讓立委可跳脫黨紀進行決策，建議至少2個月。他強調，各行政機關對國會擴權法案釋憲，藍白已經出現抹黑的現象，但紛爭最終解釋機關若被如此扣帽，未來只會有更多政治紛爭。

有記者提問，藍營質疑大法官都是綠營提名，釋憲恐沒有公正性。黃嵩立回應說，雖然制度設計是讓不同總統提名人選，但民進黨連續執政是民主選舉的結果，且若真要質疑，那在國民黨一黨獨大時期做的釋憲是否都要質疑正當性？他同時也呼籲賴清德採納上述主張，減少大法官提名爭議。

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