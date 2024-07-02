快訊

小學生未讓博愛座！老年乘客拿手機直接拍臉 路人看不下去插手了

大陸品牌汽車即將滿街跑？新市場恐引爆價格混戰

權力使人現形！英國最年輕首相 為何一敗塗地？

7月將提名大法官 民團籲延長審議期

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「立法院應有更長時間審議大法官人選！」民間司改團體2日提出7大主張，包括被推薦人預先公開、延長審議期、確認具有法學素養、重視社會溝通能力。被問到國民黨質疑大法官全部綠營提名，恐影響釋憲公正性。學者黃嵩立回應說，難道國民黨一黨專政時期的釋憲也通通要被質疑？

大法官組成應更多元

司改團體提出7大訴求：一、總統府組成「審薦小組」時，就應審酌其成員的多元性及性別比例的平衡；二、總統於接受各界推薦人選後，宜公布符合資格之被推薦人，向公眾徵詢意見；三、大法官人選，應有良好操守、專業學識及進步之憲政人權理念；四、大法官的組成，應重視其多元性與性別比例。

五、總統提名時，應審酌被提名人接受公眾監督之意願；六、總統提名兼任司法院正、副院長的大法官時，應重視其對司法改革政策之意見及社會溝通之能力及意願；七、建請總統應保留立法院充裕之審議期間，以完善同意權之行使。民團表示，有7位大法官任期屆滿，7月將啟動提名，盼政府能審慎因應。

大法官太「男」

民間監督司法院大法官人選聯盟召集人黃嵩立表示，由於大法官在進行憲法判決時，有時需要做出與社會多數和國會不同的決議，以對抗多數來保障受侵害的少數，因此大法官人選應有良好品德操守，且對憲政人權觀念充分理解。他也呼籲總統賴清德可先公布被推薦的人選，增加外界公開檢視的機會。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，總統府依慣例會成立「司法院大法官提名審薦小組」，但回顧歷次「審薦小組」成員大多為男性，且多具有司法院背景，呼籲審薦小組的成員要更多元，性別也要更均衡；大法官的組成也要重視多元與性別，15位大法官中，單一性別不應該超過8人，代表此次提名之男性不應高於4人，甚至考慮納入原住民、LGBT等少數族群。

審議延長盼別抹黑

「大法官要嚴審，但也呼籲在野黨不要抹黑！」公督盟理事長張宏林表示，若能讓立法院有充分時間審議大法官人選，可以讓立委可跳脫黨紀進行決策，建議至少2個月。他強調，各行政機關對國會擴權法案釋憲，藍白已經出現抹黑的現象，但紛爭最終解釋機關若被如此扣帽，未來只會有更多政治紛爭。

有記者提問，藍營質疑大法官都是綠營提名，釋憲恐沒有公正性。黃嵩立回應說，雖然制度設計是讓不同總統提名人選，但民進黨連續執政是民主選舉的結果，且若真要質疑，那在國民黨一黨獨大時期做的釋憲是否都要質疑正當性？他同時也呼籲賴清德採納上述主張，減少大法官提名爭議。

【更多精采內容，詳見

司法院 大法官 性別

延伸閱讀

7名大法官任期將屆滿 民團提給總統的7項建言

藍點名7大法官綠到出汁 促國會改革釋憲應迴避

現行法律是選民跟民代間的契約 卓榮泰：人民不會接受擴權

川普被控企圖顛覆選舉結果 最高院裁決享部分豁免權

相關新聞

國會調查權上路 民眾黨鎖定國發基金、鏡電視弊案

國會改革法案6月27日生效，在野黨擬成立調查小組追查弊案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨團希望調查國發基金、鏡...

7名大法官任期將屆滿 民團對賴總統提7項建言

大法官許宗力（兼任司法院長）、蔡烱燉（兼任司法院副院長）、張瓊文、黃瑞明、許志雄、詹森林、黃昭元等7人，大法官任期將於今...

國民黨推核電延役 郭智輝：立院通過什麼就執行什麼

國民黨立法院黨團推動核能延役法案，將於下周排案審查。經濟部長郭智輝今（2）日表示，經濟部是執行單位，立院通過什麼就執行什...

郭智輝再喊：要AI投資就讓台電發電成功

經濟部長郭智輝日前訪美，曾說「台灣有9縣市要AI卻不要電廠，很奇怪」。郭智輝今（2）日赴立法院備詢，喊話各縣市，既然要A...

謝龍介問核電延役修法挺嗎？ 經長：為國做事要大家相挺

經濟部長郭智輝近日訪美時曾說「台灣有9縣市要AI卻不要電廠，很奇怪」，遭在野黨批評。國民黨立委謝龍介今（2）日質詢時，稱...

今年已超徵稅收1479億 卓揆：先補差短 再補債務

行政院長卓榮泰今（2）日赴立法院備詢。國民黨立委謝衣鳯說今年至5月底已超徵稅收1479億，超徵稅收如何用；卓揆回，應該先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。