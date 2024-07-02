民眾黨要查國發基金 表決總統國情報告

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「未來要用國會調查權調查國發基金與鏡電視弊案！」民眾黨立院總召黃國昌2日另宣布，總統賴清德應到國會國情報告，12日會將相關提案排上院會議程表決；被媒體問到《選罷法》態度，黃國昌強調，不贊成調高罷免門檻，但連署應該要比照總統與副總統選舉，要有身分證影本。

查國發基金與鏡電視

黃國昌表示，民眾黨決定配合《產業發展條例》修正，未來要透過國會聽證、調查權調查國發基金的投資狀況。他說，總統府秘書長潘孟安擔任立委時，曾表示國發基金不能成為紓困基金與官商勾結的溫床，結果如今民進黨政府似乎忘記了承諾，國發基金投資許多鉅額虧損的公司，軍事要塞還使用中國的網路通訊設備，都要好好調查。

另外，鏡電視案也要調查。黃國昌也說，國會改革法案已經生效，賴清德過去也公開宣示願意到國會國情報告，並接受立委質詢（或是諮詢），民眾黨已經於6月進行黨團協商，等到1個月的協商冷凍期通過，7月12日要排到院會議程進行表決。

罷免連署要身分證

「罷免的連署需要更嚴謹！」黃國昌強調，不贊成提高罷免門檻，但連署的過程中抄資料、用樁腳名冊的狀況很嚴重，因此決議罷免連署比照總統與副總統的連署方式，要有身分證影本，且若抓到抄錄資料等狀況要有罰則，而相關法案會由同黨立委麥玉珍在內政委員會提出修正動議。

由於國民黨希望透過交通與司法委員會成立專案小組聯席審查，與民眾黨透過院會成立委員會不同，媒體關心雙方如何協調？黃國昌僅表示，針對全民關心的弊案進行調查是好的，有形式上的差異都保持開放態度，期待未來在鏡電視、國發基金與超思雞蛋案上，發揮國會聽證調查權功能。

核電廠應儘速延役

媒體詢問民眾黨對核能的態度，黃國昌僅表示，黨主席柯文哲已經說得很清楚。他質疑，上週在質詢行政院長卓榮泰時，卓連2026年如何達成再生能源20%的方法與過程都說不清楚，目前賴清德的能源政策下，再生能源發電拉不起來、跳電頻傳，在野黨都想修法替民進黨解套核三延役，但民進黨仍不願妥協。

黃國昌呼籲賴清德要面對現實，聽取氣候變遷永續委員會副召集人童子賢對能源政策與核電苦口婆心的提醒。

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