賴總統化身賴醫師 視察在宅急症照護 阿伯喜極而泣

賴清德總統今天出席到板橋亞東醫院視察推動在宅急症照護計畫，院方演練與個案視訊看診時，近期飽受尿道感染困擾的「阿華伯」，見到賴總統喜極而泣，頻頻比讚感謝這項計畫讓他免往返醫院奔波，賴清德也關心阿華伯，提醒他要常起身走動，並早日康復。

賴總統今天與衛福部長邱泰源、衛福部健保署署長石崇良等人到亞東醫院瞭解7月1日上路「在宅急症照護試辦計畫」服務推動情形。

邱泰源指出，過去在宅醫療在新冠疫情期間發揮極大作用，避免大量病患湧入醫院，讓民眾在家接受視訊看診、專業藥師送藥等，是疫情期間穩定的力量，這次在宅急症照護試辦計畫，直接將急性照護送到長者家中或照護機構中，減輕家庭照顧者往返醫院照顧負擔，同時連結長照服務資源，讓民眾能就地獲得全人全程的照護。

未來行動不便的失能民眾及照護機構住民，在家或照護機構內也能接受感染急症治療，以達「在地安養，無憂向晚」的目標。

石崇良指出，7月1日開始推動「在宅急症照護試辦計畫」，由醫師、護理師、藥師及呼吸治療師組成照護小組共同提供照護，讓因肺炎、尿路感染或軟組織感染而需要住院接受抗生素治療的病患，可以選擇留在家裡或照護機構內接受治療，並搭配遠距醫療、遠端生命徵象監測設備及床邊檢測等，使民眾不必到醫院住院也能接受良好的照護，減少院內交叉感染風險，也減輕民眾的負擔，預估受惠人數約5400人，健保挹注3.5億元。

目前申請參與在宅急症照護試辦計畫的團隊計有169個，健保署目前核定148個團隊，遍布全台各地，持續審核照護團隊資格，並將相關資訊及參與院所名單已公布於健保署全球資訊網。

賴清德到場視察，也分享自己過去在台南行醫的經驗，許多長期臥床病患想要外出實在是非常困難，有時候甚至要把門拆掉才有辦法到醫院，而他生長的新北市萬里也因為偏鄉，必須要靠醫師外出看診協助，感謝各大醫院與通訊業者全力配合政府政策，加上護理之家等長照機構一起來支持，提供嶄新的醫療服務。

賴清德也說，這項服務是台灣劃時代的醫療服務里程碑，他更推崇這項計畫中的「綠色通道」，醫院有預留病床，真正有需要入院，不用拜託立委、不用等，另有獎勵機制，鼓勵醫療團隊，目前其他國家也很少能做到如此，我們走在前面，他身為醫界一分子，當了總統，希望能為國人健康多做一些，結合社會各界讓國家更強、世界擁抱台灣。

今天亞東醫院醫院也現場演練在宅急症照顧情形，與在機構的阿華伯視訊連線，演練過程後，賴總統也親自與阿華伯連線，讓阿華伯感動直掉淚，並對這項服務豎起大母指，賴也關心阿華伯身體狀況，提醒阿伯要常起來走動，才能早日康復。