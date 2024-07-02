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與正妹遊深圳遭攻擊 郭正亮反嗆綠粉：民進黨誰有小三我都知

聯合新聞網／ 綜合報導
前立委郭正亮日前赴大陸旅遊，與紐西蘭電視台華裔主持人「三妹」一起拍攝Vlog。圖擷自郭正亮YouTube
前立委郭正亮日前赴大陸旅遊，與紐西蘭電視台華裔主持人「三妹」一起拍攝Vlog。圖擷自郭正亮YouTube

前立委郭正亮日前赴中國大陸旅遊，與紐西蘭電視台華裔主持人「三妹」一起拍攝Vlog，遭到部分網友酸「在中國有辣妹伴遊」、「演都不演了」。對此，他也氣到正面回嗆：「笑死我了，不去管（前綠委）趙天麟，你要抓小三，我知道的民進黨政治人物小三比你多得多」。

郭正亮與「三妹」長期合作《三妹說亮話》網路節目，日前他們一起到深圳旅遊，並拍攝Vlog分享遊記，影片中可以看到除了體驗當地美食、交通外，還去KTV歡唱，不料這些舉動卻被部分網友酸：「有中國女子導遊陪你唱歌吃飯」、「老夫少妻」等。

對此，郭正亮也正面回應，當時在唱歌，三妹的老公還坐在他對面，「人家都結婚三年了，拜託，都可以當我女兒了…我們去吃個飯，隔壁就是唱歌的包廂，唱20分鐘就走了」。郭正亮也說，三妹的老公是台灣人，人家就是單純的夫妻，還要被部分網友做文章，真是笑死人，當時三妹和老公回成都，聽說自己要到深圳，而三妹的老公也剛好要到深圳開會，於是就相約在深圳見面，郭正亮則提議乾脆一起來拍Vlog，三妹就跟她的老公一起來。

郭正亮也表示，某些網友與其管他，不如去管前陣子爆出與中國女子婚外情的趙天麟，「那個女生到現在還沒抓到」。他也強調，「要抓小三，我知道的民進黨政治人物的小三比你多得多，你們這些1450都是一些笨蛋，你們對民進黨了解有多少？我在民進黨30年，誰的小三是誰我會不知道？我們姑隱其名，幫人家留點秘密、留點口德，太好笑了！」

民進黨 深圳 趙天麟 郭正亮

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