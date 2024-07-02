卓榮泰提戶政個資催生惹議 黃國昌：不要侵犯人民隱私

台灣近年少子女化問題嚴重，行政院長卓榮泰昨天獻策，能夠以戶政個資介紹獎勵政策，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨政府大規模掌握人民個資，先前還傳出大規模監控人民的疑雲，主管機關至今沒有解除大眾疑慮，「不要掌握國家機器，帶頭侵犯人民資訊隱私權。」

內政部昨天舉辦「2024年全國戶政日活動」，卓榮泰在會中表示，戶政單位可把適婚年齡的未婚青年，或者結婚好幾年還沒生子的民眾，資料勾稽給相關單位介紹獎勵政策，把國安問題少子化列為可研究、協助對象，讓戶政工作往上一級。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時說，民進黨政府大規模地掌握人民個資，如何合法使用應當特別面對處理，尤其是先前傳出大規模監控人民的疑雲，涉案當事人中華電信下面的是方電訊，相關主管機關至今尚未給出明確的調查結果。

黃國昌表示，在解決人民的疑慮之前，對於政府利用國家機器，大規模掌握人民的個資，民眾黨團要再次提醒，人民資訊隱私權的保障，這是憲法非常重要的價值，不要自己掌握國家機器，帶頭侵犯人民資訊隱私權。