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支持核三廠1號機延役？經長郭智輝給出答案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關核三廠一號機將在7月27日屆期除役，立法院教育文化委員會下周將排審《核子反應器設施管制法》為延役解套，對此，經濟部長郭智輝2日表示，經濟部為執法單位，只要在法的框架下，就會依法行政。

國民黨立委張智倫指出，核能是可以討論的，如果民意可以統整意見的話，是不排斥核電，但還是想確認郭智輝對於核電的看法。

郭智輝表示，政府的電力政策方向仍舊沒有改變，對於核能議題是可以討論的，至於核三廠是否延役，就是尊重立法院的決定，經濟部是執行單位，只要在法的框架下，經濟部就必須要依法行事。

張智倫也再追問，如果立法院真的修正通過，行政院看法是否也與郭智輝相同。

行政院長卓榮泰表示，目前依照核管法就是已經過的五年的時間，接下來就是要進行修法，至於未來修法狀況，條文會變成怎麼樣現在也無法預測，修法過後，行政院也必須要依法行政。

不過，卓榮泰也再度強調，在修法過程中，還是要把核安、核廢料如何處理，以及如何取得社會共識等都必須要理性且充分的討論。

另外，針對今年是否要再度調漲電價問題，張智倫提問，行政院與經濟部是否支持下半年再度調漲電價？卓榮泰則表示，今年4月已經調漲過，而電價審議委員會的時間都是固定一年兩次，對於下半年調整電價問題，自己則是以民生需求、物價穩定，提供產業更多協助為考量。

立法院 經濟部 電價

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