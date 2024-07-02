點名7位大法官「綠到出汁」 藍黨團：國會改革釋憲應迴避

國會改革覆議失敗後，民進黨政府兵分四路聲請釋憲。國民黨立法院黨團今（2）日舉行記者會，點名司法院長許宗力及大法官許志雄、呂太郎、黃瑞明、蔡宗珍、朱富美、尤伯祥，與民進黨關係匪淺，應聲請迴避。

國民黨團首席副書記長林思銘說，賴清德、監察院、民進黨立法院黨團、總統府都接續聲請釋憲，這是全世界首見覆議案不成拚釋憲的惡例，違反憲法增修條文規定，覆議失敗則行政院長即應接受的憲政框架，讓全民見識到賴清德帶頭違法違憲。

林思銘表示，總統府、行政院以及監察院均未因國會改革法案，產生行使職權是否合憲的爭議，既然沒有爭議，又哪來需要裁定是否有爭議。據釋字342號解釋，立法院依據三讀程序通過法案，應尊重立法院的議事自律。

林思銘提到，現任大法官成堆綠營高官，許宗力在釋字第585號解釋中，針對319真調會條例釋憲案提出不同意見書，直言反對國會調查權，行政院聲請的釋憲案交到許宗力手上，可想像未審先判，心證不是早已做成，結果會是如何可想而知。

林思銘點名大法官許志雄、呂太郎、黃瑞明、蔡宗珍、朱富美、尤伯祥等，都曾在綠營擔任要職，能期待按照憲法、司法院組織法規定，做出公正裁判嗎？請綠油油大法官要有自知之明，自行迴避，以免做出的裁判失去應有的客觀中立。

國民黨團副書記長王鴻薇說，今天點名的7名大法官，都跟民進黨政府或民進黨本身有密切關係，這樣的關係下應自行迴避，否則司法不中立，哪來的釋憲正當性？ 行政院政務委員林明昕為此次行政院聲請釋憲總督導，林為許宗力的得意門生，許是再任大法官，結束任期後又回鍋當大法官，法界都認為這有違憲之虞，林以學界身分力挺許，林說看不出有違憲問題。