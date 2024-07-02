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因應中國灰色地帶威脅 美專家籲確保海底電纜安全

中央社／ 華盛頓1日專電

美國專家今天在「外交家」雜誌撰文指出，中國海警、海上民兵經常對台灣、菲律賓使用「灰色地帶」戰略，台灣應投入更多資源確保海底網路電纜安全，如購買維修船或多功能海洋監視船。

外交家（The Diplomat）雜誌刊登美國能源專家麥吉利斯（Jordan Mcgillis）、亞太議題專家范溫格登（Pieter van Wingerden）專文。兩人指出，台灣位於全球科技發展最前端，為了保持領先地位，確保海底網路電纜安全非常重要。

文章表示，賴清德總統就職後，中國加大對台灣施壓，在5月底舉行「聯合利劍－2024A」軍事演習，首度在台灣東岸部署軍艦。中國大膽攻擊台灣的可能性雖不能排除，中國的「灰色地帶」戰略卻是台灣面臨更立即的威脅。

文章提到去年初發生連接台灣、馬祖的2條中華電信海底電纜相隔6天陸續斷纜的事件，造成馬祖民眾通訊、網路中斷數週。根據國家通訊傳播委員會當時的說明，2條電纜分別是被中國籍漁船、不明的貨輪勾斷。

2位專家指出，海底電纜通常是私人企業管理。今年3月，谷歌（Google）開始興建連接台灣、菲律賓、關島的海底電纜，這是未來幾年要為台灣興建4條電纜中的一條，也是谷歌全球雲端基礎建設一部分。

他們說，馬祖斷纜可能是蓄意破壞，這類事件發生、或類似「聯合利劍－2024A」的演習若更頻繁，可能影響這些私人企業繼續提供台灣高質量電纜基礎建設。台灣在擴展衛星通信備用選項之餘，也應考慮加強海底電纜安全。

文章建議，台灣將電纜認定為「關鍵基礎設施」，投入更多資源，保障電纜安全。台灣也可以購買維修船。目前台灣必須仰賴國際的維修船，全球只有22艘，而全球海底電纜有超過500條，需要維修時，不可避免會遇到延遲的問題。

專家說，台灣可購買類似英國開發的多功能海洋監測船（Multi Role Ocean Surveillance Ships，MROSS），這是專門用來監視、保護海底電纜的船艦。但這需要約1億美元（約新台幣32.6億元）經費，且需要好幾年才交貨，台灣也可考慮購買一艘較老的船艦，延長其使用年限。

網路 美國 馬祖

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