推動亞洲資產管理中心 政院盼2個月內提出計畫

金管會要推動台灣成為亞洲資產管理中心，行政院長卓榮泰今天表示，行政院正在積極進行，已請金管會做全面性評估，希望在未來2個月當中，能夠讓全民看到政府展現出的計畫，跟未來推動的方向、目標及時程。

金管會主委彭金隆推動台灣成為亞洲資產管理中心，密切關注日本設置金融和資產管理特區等作法，盼藉台灣發展AI優勢借力使力，吸引外商投資。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢，國民黨立委羅明才指出，政府在大力推動，希望台灣成為亞太資產管理中心，而保險業在海外的資金高達新台幣10幾兆元，鼓勵回台投資，但可以投資的項目，必須要由行政院協調各部會。

卓榮泰表示，這就是現在行政院正在積極進行的，包含亞洲資產管理中心，也請金管會做全面性的評估，提出具體措施，希望在未來2個月當中，能夠讓全民看到政府展現出的計畫，跟未來推動的方向、目標及時程。

對於保險業海外資金回台投資，卓榮泰指出，如何有效運用這些資金，投入到國內基礎建設、公共建設、長照等，符合社會正面發展的用途上，行政院正在朝這個方向處理。