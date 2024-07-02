黃國昌：邀賴總統赴立院國情報告 要求12日院會處理

民眾黨團總召黃國昌今天表示，黨團曾提案邀總統賴清德赴立法院國情報告，12日就會過協商冷凍期，屆時會要求排上院會議程處理；國會聽證調查部分，則要針對國發基金、鏡電視案進行聽證。

台灣民眾黨上午召開黨團會議，黃國昌在會後記者會中表示，會中做成3項決議。第一，國會聽證調查制度適用對象，包括國發基金在過去幾年，是否淪為紓困基金，甚至成為官商勾結的溫床，有必要配合產業創新條例修正，進行國會聽證制度。

黃國昌說明，產業創新條例設置國發基金時，當初在野的民進黨主張，國發基金不可成為紓困基金，提出這項主張的是前民進黨立委、現任總統府秘書長潘孟安，國發基金不只投資標的過半嚴重虧損，綠能國家隊甚至在軍事要塞非法使用中國製太陽能逆變器及網路設備，要嚴肅追究。

黃國昌指出，另外鏡電視弊案，黨政高層黑手伸進國家通訊傳播委員會（NCC），讓業者囂張宣示這是總統旨意，NCC事後放水護航，執照背後黑影幢幢、臭不可聞，有必要透過國會聽證調查制度，還給全民真相。

黃國昌提到，第二，立法院職權行使法已生效，總統賴清德曾公開宣示會到立法院進行國情報告，且有必要接受立委質詢，就請賴總統依法到立法院進行國情報告，回應立委提問。民眾黨團已經正式提案過，7月12日就會過協商冷凍期，屆時會要求排上院會議程處理。

黃國昌表示，第三，公職人員選舉罷免法修正，民眾黨團不贊成調整罷免門檻。連署過程中，過去出現許多亂象，罷免制度被特定政黨做為發動政治攻擊、創造社會對立衝突，因此在連署過程要真正保障人民的罷免權。

黃國昌強調，為確保罷免程序的發動、連署是符合當事人真意，4日內政委員會排審公職人員選罷法時，民眾黨立委麥玉珍將提出民眾黨團版修正動議，連署程序要嚴謹，並比照總統副總統選罷法的連署規定。