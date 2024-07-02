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超思、亮采進口蛋關係扯不清 卓榮泰：引以為戒
行政院長卓榮泰今繼續赴立法院施政報告並備質詢。國民黨立委張智倫提到超思雞蛋案，質疑超思與另一家亮采公司關係錯綜複雜，且業者以前並無進口雞蛋經驗，懷疑有圖利問題。卓榮泰回應，此事給政府極大啟示，一切皆須合法，未來與企業簽約時，將引以為戒。
張智倫表示，超思雞蛋案在巴西進口8000多萬顆蛋，有5000多萬顆報廢，花了大概10億。另外亮采資本額僅有100萬，以前也沒有進口雞蛋經驗，政府卻給他們合約，讓他們在2022年進口雞蛋。更別提兩家公司之間，還有許多委託問題，令外界產生疑慮，需要追查。
張智倫還質疑，日本零售雞蛋一顆4元左右，超思進口日本蛋的時候，一顆竟然要10元。
農業部長陳俊季回應，雞蛋過去都是國內供應，不過在2021年發生疫情及受到天候影響，政府才開始從美國、澳洲、日本進口雞蛋。
陳俊季接著提到，政府在行政調查時，發現亮采與超思之間的商業關係有些疑慮，已經移送檢調查。
卓榮泰表示，一切都需要合法，政府會引以為戒，未來如果發生緊急情況，也會看企業是否有能力如實履行合約，保障政府與企業之間的權利與義務關係，此事給了他們極大的啟示與學習。
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