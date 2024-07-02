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日本參議院TY會台灣訪問團來台 外交部誠摯歡迎

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

日本參議院TY會台灣訪問團」於7月2日至5日訪台，由日本參議院農林水產委員長瀧波宏文參議員擔任團長，團員包括參議員吉川有美、參議員小野田紀美、參議員永井學、參議員清水真人、參議員小林一大、參議員加田裕之及參議員梶原大介等一行8人，外交部對該團來訪表達誠摯歡迎。

外交部指出，「TY」會是日本參議院友台組織之一，由參議員瀧波宏文（Takinami）及吉川有美（Yoshikawa）發起。瀧波多年來熱心推動台日國會及地方交流，並在外交上為台灣仗義執言，此次偕同多位日本自民黨具潛力的中生代國會議員訪台，盼藉此表達支持台灣的決心及立場。

外交部說明，該訪團在台期間將拜會立法院長韓國瑜、外交部長林佳龍、高雄市長陳其邁，也將前往高雄保安堂日本已故前首相安倍晉三銅像處弔念，並赴五指山李登輝前總統墓前參拜。

台日雙方交流頻繁，互動密切，兩國互為共享自由、民主、法治及人權等普世價值的重要夥伴。「日本參議院TY會台灣訪問團」此次訪台以實際行動展現日本參議院對台灣的友好支持，有助進一步深化台日兩國的合作夥伴關係。

日本 自民黨 韓國瑜

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