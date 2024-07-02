國會調查權上路 民眾黨鎖定國發基金、鏡電視弊案

國會改革法案6月27日生效，在野黨擬成立調查小組追查弊案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨團希望調查國發基金、鏡電視等案，至於是透過委員會還是院會，「我們保持開放態度」，同時也會邀請賴清德總統到立法院進行國情報告。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌表示，有關國會聽證調查制度的適用對象，民眾黨團希望聚焦在國發基金、鏡電視等弊案，主要是在過去幾年期間，國發基金已經淪為所謂的紓困基金，甚至成為官商勾結的溫床，為了配合產業發展條例的修正，民眾黨團認為有必要進行聽證制度。

黃國昌指出，當初在產創條例設置國發基金，民進黨主張不可以淪為紓困基金，甚至是成為官商勾結的溫床，而當時提出這樣主張的立委，正是現任的總統府秘書長潘孟安，沒想到民進黨自己執政以後，完全忘記過去的初衷與曾經堅持的主張。

黃國昌說，國發基金挑選的投資標的，過半以上都是嚴重虧損，甚至離譜到把納稅人投資的錢，洗到中國去胡搞瞎搞，還有在綠能國家隊的發展，丟了納稅人30億的稅金，結果綠能國家隊在軍事要塞，非法使用中國逆變器，而且按照目前掌握的檢舉資料，恐怕還包括中國製的網路通訊設備，民眾黨團已經要求軍備局徹查。

黃國昌強調，針對國發基金在投資標的的選擇，是否出現政治方面的裙帶，甚至是官商勾結的情形，導致納稅人的錢被任意揮霍，出現非常多的弊案，民眾黨團認為透過國會聽證調查制度，接下來需要嚴正加以追溯。

黃國昌再指，民眾黨團從上一屆就不斷追蹤鏡電視的弊案，黨政高層的黑手伸進國家傳播通訊委員會（NCC），放縱不肖業者囂張宣示總統旨意，而NCC事後的作為更是放水護航，充分印證背後黑影幢幢、臭不可聞，也有必要透過聽證調查制度，還給全民一個重要的真相。

黃國昌表示，立法院職權行使法已經生效，賴總統過去也曾經公開承諾，依照憲法增修條文、立法院職權行使法的規定，他有義務到立法院進行國情報告，而且接受立委的質詢，不管是諮詢還是質詢，請賴總統依照依照法律規定，前往立法院進行國情報告，回應立委提出的問題及意見。

黃國昌說，民眾黨團先前已經正式提案，立法院長韓國瑜也有召集協商，眼看7月12日就會過協商冷凍期，他們當天也會要求排入院會議程。

媒體詢問，國民黨團傾向透過交通、司法及法制委員會聯席會議成立「鏡電視調查專案小組」，黃國昌表示，針對全民關心的弊案、有效監督制衡行政部門，這是民眾黨團最重要的目標，至於是透過委員會成立調查聽證小組，還是在院會成立調查委員會，單純都是形式上面的差異，「我們保持開放態度。」

黃國昌說，如果大家覺得運作的功能跟參與度足夠，民眾黨團不排斥、不反對透過相關委員會聯席會議，建立聽證調查小組，最重要的還是發揮國會聽證調查制度的功能，對於全民關心違法濫權的弊案，有效地監督制衡行政部門，進而發揮實質的效果。