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盧秀燕7月訪美西 邀訪的陳玲華僑界企業界都活躍

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華（右五）和世華成員們合影。圖／讀者提供
世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華（右五）和世華成員們合影。圖／讀者提供

台中市長盧秀燕傳出7月將出訪美西，據了解，負責當地接待的世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華在當地僑界相當活躍，除了自己在紡織和服飾業創業有成，與妹妹陳玲娟和妹婿、陳立白創立威剛科技公司，在企業界據相當影響力。

據了解，63歲的陳玲華是台中大甲人，台中女中和輔仁大學企管系畢業，後來赴美在南加州太平洋州立大學獲得企管碩士學位，並與丈夫從事進出口貿易，2001年並與妹妹陳玲娟和妹婿、陳立白創立威剛科技公司。

據世華台中分會成員指出，陳玲華白手起家，在僑界和企業界都活躍，上個月13日才剛獲選為世華第13屆的第一副總會長，預計兩年後接任全球總會長。她上月底拜訪台中市政府，當面邀請盧秀燕到美西訪問。因為盧是六都唯一女性、又是五星市長，因此邀請盧率團到洛杉磯，分享台中的投資環境和建設心得。

世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華（右）和世華大台中分會會長張金瑛合影。圖／讀者提供
世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華（右）和世華大台中分會會長張金瑛合影。圖／讀者提供

妹妹 盧秀燕

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