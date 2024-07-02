盧秀燕7月訪美西 邀訪的陳玲華僑界企業界都活躍

台中市長盧秀燕傳出7月將出訪美西，據了解，負責當地接待的世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華在當地僑界相當活躍，除了自己在紡織和服飾業創業有成，與妹妹陳玲娟和妹婿、陳立白創立威剛科技公司，在企業界據相當影響力。

據了解，63歲的陳玲華是台中大甲人，台中女中和輔仁大學企管系畢業，後來赴美在南加州太平洋州立大學獲得企管碩士學位，並與丈夫從事進出口貿易，2001年並與妹妹陳玲娟和妹婿、陳立白創立威剛科技公司。