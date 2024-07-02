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國民黨推核電延役 經長郭智輝：立院通過什麼就執行什麼

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跳電已降低七成 郭智輝：只是媒體報導比較多

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）與經濟部長郭智輝（左）列席備詢。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰（右）與經濟部長郭智輝（左）列席備詢。記者曾吉松／攝影

行政院長卓榮泰今率領閣員赴立法院施政報告並備質詢。國民黨立委羅明才指出，台灣缺電問題嚴重，影響企業及家戶用電。卓榮泰表示，目前核三仍會除役，如果立院要修法，希望討論好核安問題。經濟部長郭智輝則說，現在跳電情形其實已經減少，只是媒體報導較多，未來不會缺電。

羅明才提到，台灣缺電情形嚴重，核三又要停役，企業能會擔心跳電問題，好奇是否會改變非核家園政策。接下來上台質詢的國民黨立委張智倫質詢時同樣提到缺電問題。

卓榮泰回應，現在依照環境基本法，法令是逐步朝向非核家園。核三在今年7月開始除役，依照核管法，需要在5年之前，提出延役申請，所以核三在7月開始停止發電，勢在必行。

卓榮泰提到，立院如果針對要修法，將不確定未來會變什麼情況，但希望大家能於過程中，認真討論核安、廢料問題，達成共識。

郭智輝表示，近期因為電力設備老舊，加上某些地區有大量人口移入，才發生跳電情形。不過跟過去10年相比，跳電狀況並沒有比以前多，是媒體較積極報導，目前已經降低了七成的跳電情形。

郭智輝提到，核三除役會減少3％至4％的電力，缺少的電力會有大潭電廠、南部電廠補上。可以肯定跟羅明才報告，未來「不會缺電」。

卓榮泰 羅明才 郭智輝

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